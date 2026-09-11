Prinzessin Dianas berühmtes „Rache-Kleid“ kommt unter den Hammer

Das berühmte schwarze Kleid, das die verstorbene britische Prinzessin Diana 1994 an dem Tag trug, als der Ehebruch von Prinz Charles öffentlich wurde, wird im Dezember bei Sotheby's versteigert. Das als „Rache-Kleid“ bekannte Kleidungsstück wird auf einen Wert zwischen 110.000 und 220.000 Pfund geschätzt. Dies berichtete Meduza.

Das von Christina Stambolian entworfene schwarze, figurbetonte, schulterfreie und kurze Kleid markierte einen der drastischsten Image-Wandel Dianas. Die Prinzessin trug es an dem Abend, an dem Charles seinen Ehebruch in einem Fernsehinterview gestand. Seitdem bezeichnen die Medien das Kleid als „Rache-Kleid“.

Das Kleid wird zum ersten Mal seit 1997 versteigert. Vor der Auktion wird es in London, Hongkong und Genf ausgestellt, die Hauptauktion findet in New York statt.

Morgan Halimi, Leiterin der Modeabteilung bei Sotheby's, betonte, dass dieses Kleid weit mehr als nur ein Kleidungsstück sei. Ihrer Meinung nach repräsentiert es einen jener seltenen Momente, die über die Mode hinausgehen und Teil der Kulturgeschichte geworden sind.

Interessanterweise hatte Diana ursprünglich geplant, an jenem Abend ein Kleid von Valentino zu tragen. Letztendlich entschied sie sich jedoch für das schwarze Kleid von Stambolian. Die Designerin verglich diesen Look mit Odile, dem schwarzen Schwan aus dem Ballett „Schwanensee“.

Diana verkaufte das Kleid 1997 selbst bei einer Wohltätigkeitsauktion, wobei 39.098 Pfund erzielt wurden. Die Familie, die das Kleid damals erwarb, hat es fast 30 Jahre lang aufbewahrt.

Trotz der vergangenen Jahre bleibt Diana eine einzigartige Stilikone. Ihr Modestil gilt auch für die heutige junge Generation als Inspirationsquelle.