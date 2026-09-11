Prinzessin Dianas berühmtes „Rache-Kleid“ kommt unter den Hammer

·7·Welt
Prinzessin Dianas berühmtes „Rache-Kleid“ kommt unter den Hammer

Das berühmte schwarze Kleid, das die verstorbene britische Prinzessin Diana 1994 an dem Tag trug, als der Ehebruch von Prinz Charles öffentlich wurde, wird im Dezember bei Sotheby's versteigert. Das als „Rache-Kleid“ bekannte Kleidungsstück wird auf einen Wert zwischen 110.000 und 220.000 Pfund geschätzt. Dies berichtete Meduza.

Das von Christina Stambolian entworfene schwarze, figurbetonte, schulterfreie und kurze Kleid markierte einen der drastischsten Image-Wandel Dianas. Die Prinzessin trug es an dem Abend, an dem Charles seinen Ehebruch in einem Fernsehinterview gestand. Seitdem bezeichnen die Medien das Kleid als „Rache-Kleid“.

Das Kleid wird zum ersten Mal seit 1997 versteigert. Vor der Auktion wird es in London, Hongkong und Genf ausgestellt, die Hauptauktion findet in New York statt.

Morgan Halimi, Leiterin der Modeabteilung bei Sotheby's, betonte, dass dieses Kleid weit mehr als nur ein Kleidungsstück sei. Ihrer Meinung nach repräsentiert es einen jener seltenen Momente, die über die Mode hinausgehen und Teil der Kulturgeschichte geworden sind.

Interessanterweise hatte Diana ursprünglich geplant, an jenem Abend ein Kleid von Valentino zu tragen. Letztendlich entschied sie sich jedoch für das schwarze Kleid von Stambolian. Die Designerin verglich diesen Look mit Odile, dem schwarzen Schwan aus dem Ballett „Schwanensee“.

Diana verkaufte das Kleid 1997 selbst bei einer Wohltätigkeitsauktion, wobei 39.098 Pfund erzielt wurden. Die Familie, die das Kleid damals erwarb, hat es fast 30 Jahre lang aufbewahrt.

Trotz der vergangenen Jahre bleibt Diana eine einzigartige Stilikone. Ihr Modestil gilt auch für die heutige junge Generation als Inspirationsquelle.

DianaSotheby'sКристина СтамболянҚасос кўйлаги
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Italien fordert von Selenskyj einen Platz am Verhandlungstisch für den FriedenItalien fordert von Selenskyj einen Platz am Verhandlungstisch für den FriedenHeute, 18:31„Türen für Kasachstan geschlossen“: Astanas Eurovision-Bewerbung abgelehnt„Türen für Kasachstan geschlossen“: Astanas Eurovision-Bewerbung abgelehntHeute, 17:50ChatGPT hat Tausende in Kenia einkommenslos gemachtChatGPT hat Tausende in Kenia einkommenslos gemachtHeute, 17:33Modi empfängt Putin im 'Bharat Mandapam' und überreicht ein unerwartetes GeschenkModi empfängt Putin im 'Bharat Mandapam' und überreicht ein unerwartetes GeschenkHeute, 17:22Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?Heute, 17:22„Putsch“-Vorwurf fallen gelassen: Gericht fällt sensationelles Urteil für Kamtschibek Taschijew„Putsch“-Vorwurf fallen gelassen: Gericht fällt sensationelles Urteil für Kamtschibek TaschijewHeute, 17:09
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Indischer Rekordhalter, dessen Gesicht zu über 95 Prozent mit Haaren bedeckt ist
Indischer Rekordhalter, dessen Gesicht zu über 95 Prozent mit Haaren bedeckt ist