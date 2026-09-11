In einer Zeit, in der sich in der internationalen Musikszene und im zentralasiatischen Medienraum die Meldung verbreitete, die Europäische Rundfunkunion (EBU) habe den Antrag Kasachstans abgelehnt, nahm die Entwicklung eine unerwartete Wendung. Kasachstansführende staatliche Rundfunkgesellschaft, die Agentur «Khabar», hat offiziell alle im Netz kursierenden Gerüchte dementiert und erklärt, dass das Land keinen offiziellen Antrag auf Teilnahme am «Eurovision 2027» gestellt habe. Die an die Agentur RIA Novosti gerichtete Stellungnahme stoppte nicht nur die Welle der Falschmeldungen, sondern legte auch die wahre Chronologie der Beziehungen zwischen Astana und der EBU offen. Wird der Sender einen nationalen Vorentscheid abhalten, welchen Status behält Kasachstan in der Organisation und warum gerät der Wettbewerb 2027 im bulgarischen Burgas in einen Strudel aus Skandalen?

Das scharfe Dementi der Agentur «Khabar»: Fakten und offizielle Position

Die kasachische Rundfunkgesellschaft gab zu den in Medien und sozialen Netzwerken verbreiteten Informationen folgende offizielle Erklärungen ab:

Kein Antrag gestellt: Die Agentur wies alle Informationen über einen angeblichen Antrag Kasachstans für den «Eurovision 2027» vollständig zurück und bezeichnete sie als unwahre Gerüchte;

Verhandlungen gestoppt: Derzeit werden keinerlei Verhandlungen mit der EBU über eine Teilnahme am großen Wettbewerb 2027 geführt;

Kein nationaler Vorentscheid geplant: Der Sender teilte mit, dass er keinen nationalen Vorentscheid für den «Eurovision» unter kasachischen Künstlern plane;

Assoziierte Mitgliedschaft bleibt bestehen: «Khabar» hat die Beziehungen zur EBU nicht abgebrochen, sondern setzt die professionelle Zusammenarbeit im Rahmen der genehmigten Formate als assoziiertes Mitglied der Union fort.

Die wahre Chronologie: Wann gab es Anfragen und was sagte die EBU?

Es stellte sich heraus, dass die verbreiteten Nachrichten auf Korrespondenzen aus früheren Jahren basierten und nicht auf den Wettbewerb 2027 bezogen waren:

Brief vom 4. Juli 2025: An diesem Datum sandte die Agentur «Khabar» ein offizielles Schreiben an die EBU-Führung mit der Bitte, die Möglichkeit einer Teilnahme am «Eurovision 2026» zu prüfen und den Status der Agentur in der Union zu ändern;

Antwort vom 29. Januar 2026: In ihrem Antwortschreiben teilte die Europäische Rundfunkunion mit, dass eine Teilnahme am Wettbewerb 2026 aufgrund der geltenden Anforderungen der Organisation (außerhalb der europäischen Rundfunkzone, kein Mitglied des Europarates) unmöglich sei;

Eine neue Welle alter Nachrichten: Die Ablehnung von Anfang 2026 wurde von einigen Publikationen mit dem heutigen Tag verknüpft und so interpretiert, als sei ein Antrag für den «Eurovision 2027» gestellt und abgelehnt worden.

Burgas 2027 und die tiefe Spaltung auf der europäischen Bühne

Obwohl die Gerüchte um Kasachstan verstummt sind, verschärft sich die politische Krise um den «Eurovision 2027», der nächstes Jahr im bulgarischen Küstenort Burgas stattfinden soll:

Halbfinale und Finale in Burgas: Es wurde bestätigt, dass die nächste Ausgabe des Wettbewerbs in Burgas, Bulgarien, stattfinden wird;

Offizieller Boykott der Niederlande: Die niederländische Rundfunkanstalt AVROTROS hat eine Teilnahme am Wettbewerb 2027 kategorisch abgelehnt;

«Neutralität verloren»: Die niederländische Seite begründete diese Entscheidung damit, dass der Wettbewerb unter dem Einfluss militärischer Konflikte und politischer Prozesse stehe und die Organisatoren ihre Unparteilichkeit nicht wahren konnten.

Die prompte Stellungnahme der Agentur «Khabar» setzte den falschen Spekulationen ein Ende: Kasachstan hat nicht die Absicht, sich gewaltsam auf diese Bühne zu drängen, und möchte nicht, dass sein Ruf zum Ziel haltloser Dementis wird.

Finden Sie die Entscheidung der Agentur «Khabar», keinen Antrag für den «Eurovision 2027» zu stellen und die Verhandlungen einzustellen, richtig? Ist es besser, wenn zentralasiatische Künstler nicht an einem Wettbewerb teilnehmen, der politisiert ist und von Ländern wie den Niederlanden boykottiert wird? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Wahrheit über dieses wichtige kulturelle Ereignis der Region mit allen Musikfans!