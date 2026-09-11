MSI stellt Monitor für Apple-Geräte vor

Die bekannte Technologiemarke MSI hat den neuen Monitor PRO MAX 341QPXW14G vorgestellt, der speziell für Nutzer des Apple-Ökosystems entwickelt wurde. Laut Ixbt.com ist dieses Gerät gezielt auf die effiziente Zusammenarbeit mit Mac-Computern und iPad-Tablets ausgerichtet und richtet sich an Profis, die Wert auf hohe Bildqualität und Komfort im Arbeitsalltag legen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Obwohl der Monitor mit jedem PC kompatibel ist, hebt der Hersteller auf seiner offiziellen Seite explizit Apple-Geräte hervor. Das Gerät besticht durch ein modernes, schlichtes Design; das weiße Gehäuse sorgt für eine ästhetische Optik auf dem Schreibtisch und passt perfekt zu minimalistischen Arbeitsplätzen.

Technische Möglichkeiten und Bildschirmmerkmale

Der neue Monitor ist mit einem 34-Zoll-Ultra-Wide- QD-OLED -Panel der fünften Generation ausgestattet, das eine Auflösung von 1440p bietet. Der Fokus liegt auf Farbgenauigkeit: Das Gerät zeichnet sich durch einen Delta-E-Wert von unter 2 und eine 99-prozentige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums aus.

Der Monitor unterstützt eine Bildwiederholrate von 144 Hz. Auch wenn dieser Wert für moderne Gamer nicht besonders hoch ist, reicht er für den vorgesehenen Einsatzbereich – professionelle Aufgaben statt Gaming – völlig aus. Zudem ist das OLED Care 3.0-Schutzpaket integriert, um die Lebensdauer des Panels zu verlängern und Verschleißerscheinungen vorzubeugen.

Spezielle Funktionen für Apple-Nutzer

Die Besonderheit des Geräts liegt in der tiefen Integration mit Apple-Technologien. Der spezielle M-Color-Modus unterstützt eine stabile Farbwiedergabe auf kompatiblen MacBook-Laptops. Der M-Sync-Modus ermöglicht es Nutzern, die Bildschirmhelligkeit und Lautstärke direkt über die speziellen Tasten des MacBook zu steuern.

Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen KVM-Switch, der den gleichzeitigen Anschluss von drei Geräten ermöglicht, sowie über die KVM 2.0-Technologie zur Steuerung mehrerer Gadgets. Über den USB-C-Anschluss können angeschlossene Geräte mit bis zu 98 W geladen werden, was den Bedarf an zusätzlichen Netzteilen reduziert.

Bisher hat MSI noch keine Informationen zu Preis und Veröffentlichungsdatum des neuen PRO MAX 341QPXW14G bekannt gegeben. Dennoch wird erwartet, dass die fortschrittlichen technischen Spezifikationen und die perfekte Abstimmung auf Apple-Geräte bei professionellen Designern und Content-Creatorn auf großes Interesse stoßen werden.