„Von der Uni verwiesen?!“: Ein skandalöser Konflikt um afghanische Studierende in Pakistan

In Zentral- und Südasien ist eine massive humanitäre Krise entstanden, bei der Menschenrechte, die Bildung von Frauen und das Schicksal Hunderter junger Menschen auf dem Spiel stehen. Der Pakistan Medical and Dental Council (PMDC) erließ eine drastische Anweisung, afghanische Medizinstudierende an pakistanischen Universitäten sofort zu exmatrikulieren und nach Afghanistan abzuschieben. Doch die afghanischen Studierenden, insbesondere Studentinnen, denen in ihrer Heimat das Recht auf Hochschulbildung vollständig verwehrt wird, wehrten sich gegen diese Entscheidung und wandten sich an das Lahore High Court, um für ihre Zukunft zu kämpfen. Am 10. September 2026 setzten die Justizbehörden den Abschiebungsprozess vorläufig aus. Warum eskalierte dieses von Al Jazeera berichtete Drama in einer Zeit, in der die Region unter einem Mangel an medizinischem Fachpersonal leidet, und wer steckt hinter diesem bürokratischen Konflikt?

PMDC-Richtlinie und Vorwürfe der Rechtswidrigkeit: Über 200 Studierende in Gefahr

Die von der pakistanischen Medizinbehörde angekündigten Anforderungen umfassen mehrere umstrittene Punkte:

„Nur 22 sind legal“: Die Behörde behauptet, dass von über 200 afghanischen Studierenden an medizinischen Fakultäten des Landes nur 22 offiziell beim PMDC registriert seien;

Vorwurf des illegalen Status: Der Aufenthalt aller anderen Studierenden in Bildungseinrichtungen und Wohnheimen wurde offiziell für illegal erklärt und sie wurden angewiesen, das Land zu verlassen;

Der Vorwand des Stipendienprogramms: Die Studierenden erklären, dass sie über das offizielle „Allama Iqbal“-Stipendium der pakistanischen Regierung aufgenommen wurden und dass es in der Verantwortung der Universitätsverwaltungen, nicht der Studierenden selbst, lag, die Unterlagen zu bearbeiten.

Konflikt zwischen Außenministerium und Universitäten: Behördenchaos

Die Ansichten im offiziellen Islamabad zu diesem Thema sind ebenfalls stark gespalten:

Stellungnahme des pakistanischen Außenministeriums: Das Außenministerium gab bekannt, dass afghanische Studierende mit gültigen Visa und solche, die in akkreditierten Programmen eingeschrieben sind, im Land bleiben und ihr Studium fortsetzen können;

Anhaltender lokaler Druck: Trotz der Position des Ministeriums ließen der PMDC und die lokalen Universitätsleitungen nicht vom Druck ab, die Studierenden aus den Wohnheimen zu vertreiben und zu exmatrikulieren;

Jugendliche zwischen zwei Fronten: Gefangen zwischen diplomatischer Erlaubnis und den Verboten des Medizinrats, wandten sich die Studierenden als einzigen Ausweg an das Gericht, um ihre Rechte zu verteidigen.

Wegweisende Entscheidung des Gerichts in Lahore: Ein Lichtblick für afghanische Mädchen

Das Lahore High Court hat einen entscheidenden Schritt bezüglich der Klage der afghanischen Studierenden unternommen:

Richtlinie gestoppt: Am 10. September 2026 setzte das Lahore High Court die Umsetzung der PMDC-Richtlinie vorläufig aus;

Strenges Verbot der Exmatrikulation: Das Gericht untersagte den Universitäten strengstens, die klagenden Studierenden bis zur nächsten Anhörung zu exmatrikulieren oder zu verweisen;

Eine Frage auf Leben und Tod für Mädchen: Diese Entscheidung ist besonders für afghanische Studentinnen von entscheidender Bedeutung, da unter der Herrschaft der Taliban in Afghanistan Frauen der Zugang zu Hochschulbildung vollständig verwehrt ist und eine Rückkehr den Verlust ihres Traums, Ärztin zu werden, sowie ihrer Freiheit bedeuten würde;

Vorübergehende Rettung: Die Gerichtsentscheidung ist vorläufig, und das Schicksal Hunderter junger Menschen bleibt bis zu einem endgültigen Urteil ungewiss.

Dieser Konflikt in Pakistan hat gezeigt, wie bürokratische Formalitäten und politische Differenzen das Leben von Menschen gefährden können, insbesondere von schutzbedürftigen Studentinnen, die keinen anderen Traum haben, als zu lernen. Die endgültige Entscheidung des Gerichts in Lahore wird ein Test nicht nur für die 200 Studierenden, sondern für die gesamten humanitären Beziehungen in der Region sein.

Glauben Sie, dass die pakistanische Regierung afghanischen Studierenden, die über ihre Stipendien aufgenommen wurden – insbesondere Mädchen, denen in ihrer Heimat Bildung verwehrt bleibt –, die volle Möglichkeit zum Abschluss ihres Studiums geben sollte? Kann das Gericht in Lahore hier eine humanitäre Position konsequent verteidigen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse eines wichtigen menschenrechtlichen Problems in der Nachbarregion mit Ihren Freunden!