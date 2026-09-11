Dyson stellt eine smarte Zahnbürste vor, die beim Reinigen zuschaut

Dyson hat mit der CameraJet eine neue smarte Zahnbürste vorgestellt, die den Reinigungsprozess des Mundraums über eine Kamera visualisiert. Das Gerät nutzt seine interne Kamera, um Zahnzwischenräume zu erkennen und diese mit einem gezielten Flüssigkeitsstrom zu reinigen. Dies teilte Dyson in einer Pressemitteilung mit.

Die in die Bürste integrierte 100.000-Pixel-Makrokamera analysiert 28 Bilder pro Sekunde. Sobald das KI-basierte System Zahnzwischenräume erkennt, sprüht es Mundspülung direkt in diese Bereiche. Dyson vermarktet diese Funktion als eine Methode, die einer „flüssigen Zahnseide“ ähnelt.

Das Gerät verbindet sich über Wi-Fi und Bluetooth mit der MyDyson App. Nutzer können den Reinigungsvorgang live auf dem Smartphone-Bildschirm verfolgen, sehen, welche Bereiche bereits gereinigt wurden, und Empfehlungen zur Putztechnik erhalten.

Der Preis für die CameraJet in den USA liegt bei 499,99 Dollar. Das Gerät ist seit dem 1. September 2026 im Handel erhältlich.