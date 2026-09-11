China weitet den Einsatz von Robotern bei Polizei und Militär aus

Im Bezirk Longgang in Shenzhen, China, wurde offiziell eine robotergestützte Polizeistation in Betrieb genommen. Zum Einsatz kommen humanoide Roboter, rad- und vierbeinige Patrouillenroboter, Drohnen sowie unbemannte Fahrzeuge.

Die Roboter können Aufgaben wie automatisierte Straßenpatrouillen übernehmen, verdächtiges Verhalten erkennen, nach vermissten Personen suchen und in Notfällen Hilfe leisten.

China untersucht auch den Einsatz von Robotern im militärischen Bereich. Forscher haben Szenarien entwickelt, in denen eine Gruppe von sechs Robotern gemeinsam mit Soldaten in ein von Feinden besetztes Gebäude eindringen und Räume sichern kann.

Andere Projekte untersuchten die Möglichkeiten, Roboter heimlich in feindliches Gebiet einzuschleusen, Gelände zu kartieren und Ziele zu identifizieren. Einige Forscher gehen davon aus, dass solche Technologien in den nächsten 5–10 Jahren auf Schlachtfeldern eingesetzt werden könnten.

Derzeit befinden sich diese Projekte jedoch hauptsächlich in der Forschungs- und Testphase.