14 Babys sterben bei Krankenhausbrand in Pakistan

Bei einem Brand in einem öffentlichen Krankenhaus in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind mindestens 14 Neugeborene ums Leben gekommen, wie Reuters berichtete.

Die Tragödie ereignete sich am 26. August gegen 07:00 Uhr im Mutter-Kind-Gesundheitszentrum des Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS). Das Feuer brach auf der Neugeborenenstation in der gynäkologischen Abteilung im dritten Stock des Krankenhauses aus.

Offiziellen Angaben zufolge befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes 15 Neugeborene auf der Station. Nur eines von ihnen konnte gerettet werden. Die anderen 14 Säuglinge starben.

Ersten Informationen zufolge wurde das Feuer durch einen Defekt an einer Klimaanlage oder einen Kurzschluss verursacht. Die genaue Ursache wird jedoch erst nach Abschluss der Ermittlungen feststehen.

Nach Angaben der Rettungsdienste ging der Notruf um 06:54 Uhr ein. Sechs Löschfahrzeuge und vier Rettungswagen wurden zum Einsatzort entsandt. Das Feuer konnte in kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden.

Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif hat eine sofortige Untersuchung des Vorfalls angeordnet. Er erklärte, dass die Verantwortlichen identifiziert und streng bestraft werden sollen. Zudem wurde eine spezielle Untersuchungskommission eingesetzt.

Das Krankenhausgelände ist derzeit abgesperrt; die Ursachen des Vorfalls und die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen werden derzeit geprüft.