Usbekische Nationalmannschaft spielt gegen zwei starke Gegner: Auch Syrien ist dabei

Der Kalender der internationalen Freundschaftsspiele der usbekischen Nationalmannschaft für September und Oktober wurde um eine weitere Partie ergänzt. Die „Weißen Wölfe“ unter der Leitung von Fabio Cannavaro treten am 1. Oktober in Taschkent gegen die syrische Nationalmannschaft an. Dieses Spiel wird für das Team ein weiterer ernsthafter Test in kurzer Zeit sein.

Die Informationen über das Spiel gegen Syrien wurden heute bestätigt. Interessanterweise erwarten die usbekischen Fußballfans nicht nur eines, sondern drei internationale Spiele in Folge .

Ein ereignisreicher internationaler Monat steht den „Weißen Wölfen“ bevor

Die usbekische Nationalmannschaft wird im Rahmen des FIFA-Länderspielfensters mehrere Partien bestreiten.

Der Kalender sieht wie folgt aus:

Datum Gegner Spielort 24. September Iran Ferghana 1. Oktober Syrien Taschkent 6. Oktober Südkorea Südkorea

Das Spiel gegen den Iran findet am 24. September im Istiqlol-Stadion in Ferghana statt.

Südkorea empfängt Usbekistan am 6. Oktober auf heimischem Boden. Dieses Spiel wurde auch vom koreanischen Fußballverband bestätigt.

Ein neuer Test für Cannavaro in Taschkent

Das Spiel gegen Syrien am 1. Oktober in Taschkent könnte Fabio Cannavaro die Möglichkeit geben, das Team mit verschiedenen Aufstellungen und taktischen Varianten zu testen.

Für den italienischen Experten ist jedes internationale Spiel wichtig, um die Anpassung der Spieler an den Teamstil zu fördern, neue taktische Ideen zu erproben und den Wettbewerb innerhalb des Kaders zu stärken.

Besonders die Ansetzung des Spiels gegen Syrien zwischen den Duellen mit asiatischen Schwergewichten wie dem Iran und Südkorea könnte Cannavaro zusätzliche Möglichkeiten bieten, verschiedenen Spielern Einsatzzeit zu geben.

Nach dem Iran folgt Syrien, dann Südkorea

Einer der interessantesten Aspekte für die Fans ist die Abfolge der Spiele.

Zuerst am 24. September der Iran.

Eine Woche später, am 1. Oktober Syrien.

Und weitere fünf Tage später am 6. Oktober Südkorea.

Das bedeutet, dass die Nationalmannschaft in kurzer Zeit gegen Gegner mit unterschiedlichen Spielstilen antreten und ihre Möglichkeiten testen wird.

Dies wird für Cannavaro wichtig sein, um zu bewerten, welche Aspekte des Teams gut funktionieren und an welchen Punkten noch gearbeitet werden muss.

Eine neue Phase nach der Weltmeisterschaft

Die usbekische Nationalmannschaft nahm erstmals an der Weltmeisterschaft 2026 teil. In der Gruppenphase spielte das Team gegen Kolumbien, Portugal und die Demokratische Republik Kongo.

Nun liegt der Fokus auf der nächsten Phase des Teams.

Die bei der Weltmeisterschaft gesammelten Erfahrungen, die Spiele gegen hochkarätige Gegner und die Vision des neuen Cheftrainers werden wichtige Faktoren bei der Gestaltung des künftigen Gesichts der Nationalmannschaft sein.

In diesem Sinne ist es schwer, die Spiele im September und Oktober als einfache Freundschaftsspiele zu betrachten.

Eine weitere Frage beschäftigt die Fans

Welchen Spielern wird Fabio Cannavaro in der Nationalmannschaft mehr Vertrauen schenken?

Welche Spieler können sich im neuen System beweisen?

Wer von den jungen Spielern wird um einen Platz in der Startelf konkurrieren?

Und vor allem: Mit welchem Gesicht werden die „Weißen Wölfe“ in die nächste Phase auf internationaler Bühne gehen?

Die drei Spiele, die in kurzer Zeit stattfinden, könnten Antworten auf diese Fragen liefern.

Das Spiel in Taschkent hat eine besondere Bedeutung

Da das Spiel gegen Syrien in Usbekistan stattfindet, weckt es natürlich auch bei den einheimischen Fans besonderes Interesse.

Die Möglichkeit, das Spiel der Nationalmannschaft unter dem neuen Cheftrainer in Taschkent zu verfolgen, wird für die Fußballfans zu einem wichtigen Ereignis.

Besonders das Spiel gegen Syrien zwischen den Duellen mit starken Gegnern wie dem Iran und Südkorea erhöht das Interesse an Cannavaros Kaderwahl und taktischen Entscheidungen noch weiter.

Heiße Tage stehen den „Weißen Wölfen“ bevor

24. September — Iran.

1. Oktober — Syrien.

6. Oktober — Südkorea.

Drei Spiele, drei verschiedene Gegner und eine Nationalmannschaft unter einem neuen Trainer.

Nun ist es natürlich, dass die Fans eine Frage beschäftigt: Welches Gesicht wird die usbekische Nationalmannschaft unter der Leitung von Cannavaro nach diesen Tests zeigen?

Die Antwort wird auf dem Platz gegeben.