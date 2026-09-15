Milliarden vorhanden, aber kein Gürtel: Arman Tsarukyan ist bereit, für den UFC-Titel auf seinen gesamten Reichtum zu verzichten

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Milliarden vorhanden, aber kein Gürtel: Arman Tsarukyan ist bereit, für den UFC-Titel auf seinen gesamten Reichtum zu verzichten

In der führenden Kampfsportliga der Welt, der UFC, hat das intensive Titelrennen im Leichtgewicht seine kritischste und dramatischste Phase erreicht. Obwohl er noch nie auf dem Thron des Champions stand, gilt er als einer der wohlhabendsten und finanziell unabhängigsten Stars der Promotion: Arman Tsarukyan hat mit einer leidenschaftlichen Erklärung die gesamte Sportwelt überrascht. Der 29-jährige Athlet enthüllte, dass er bereit sei, all seinen materiellen Reichtum, Luxus und seine Millionen gegen einen einzigen goldenen UFC-Gürtel einzutauschen.

Er betonte, dass selbst Milliardäre, die allen Reichtum der Welt angehäuft haben, diesen Status und diese Ehre nicht kaufen können. Für Tsarukyan, der derzeit den 2. Platz im Leichtgewichts-Ranking und den 14. Platz in der Pound-for-Pound-Liste (P4P) der besten Kämpfer der Welt belegt, steht die wichtigste Prüfung seiner Karriere bevor. An diesem Wochenende wird er beim spektakulären UFC 331-Turnier in Los Angeles gegen den gefährlichen brasilianischen Knockout-Künstler Mauricio Ruffy in das Oktagon steigen. Ein Sieg in diesem Duell würde Arman die Türen zum Titelkampf weit öffnen. Wie konnte Tsarukyan den sportlichen Ruhm über den Reichtum stellen, könnte das Hindernis Ruffy seine Pläne durchkreuzen und wann beginnt die Ära eines neuen Königs in der Division?

«Den goldenen Gürtel kann man nicht mit Geld kaufen»: Tsarukyans Herzensangelegenheit

Die Wahl des Athleten zwischen Materialismus und Meisterschaft:

  • Sieg über materielle Güter: Obwohl Arman Tsarukyan einer der reichsten Athleten der Organisation ist, betonte er nachdrücklich, dass Geld nicht sein Hauptziel sei;

  • «Ich gebe alles für den Titel»: «Man kann den UFC-Meisterschaftsgürtel nicht mit Geld kaufen. Es gibt viele Milliardäre auf der Welt, aber sie haben keinen UFC-Meisterschaftsgürtel. Ich würde alles für den UFC-Titel geben», sagte der Athlet;

  • Vorrang sportlicher Ambitionen: Mit dieser Aussage bewies der Kämpfer, dass er in seiner Karriere nur den Namen, das Erbe und den Geist eines Champions, die in der Geschichte bleiben werden, an erste Stelle setzt.

UFC 331 und der Schicksalskampf in Los Angeles

Wichtige Punkte des bevorstehenden entscheidenden Duells:

  • Der Gegner — Mauricio Ruffy: Im Rahmen des UFC 331-Turniers, das an diesem Wochenende in Los Angeles stattfindet, wird Arman Tsarukyan gegen den starken brasilianischen Kämpfer Mauricio Ruffy antreten;

  • Ein Schritt zum Titel: Ein glänzender Sieg in diesem Kampf würde die Chancen des 29-jährigen Kämpfers auf einen offiziellen Titelkampf maximal festigen;

  • Kein Recht auf Fehler: Jede Unaufmerksamkeit im Kampf gegen Ruffy, der zwar niedriger platziert ist, aber über einen überraschenden Schlag verfügt, könnte die jahrelange harte Arbeit von Tsarukyan gefährden.

Spitze der Rankings: Absolute Führung im Leichtgewicht

Tsarukyans aktuelle Position und Status in der Liga:

  • 2. Platz in der Division: Er belegt fest den zweiten Platz im Leichtgewichts-Ranking und bleibt der Hauptverfolger des amtierenden Champions;

  • 14. Platz im P4P-Ranking: Er gehört zu den 15 besten und universellsten Kämpfern der Welt, unabhängig von der Gewichtsklasse;

  • Garantie für die Zukunft: Ein erfolgreiches Ergebnis gegen Ruffy würde Tsarukyan zum einzigen und unbestrittenen Anwärter auf den Meisterschaftsgürtel für die Ligaführung machen.

Dass Arman Tsarukyan materielle Güter beiseite schiebt und nur für die Ehre der Meisterschaft kämpft, macht seinen Auftritt in Los Angeles zweifellos zu einem der dramatischsten und sehenswertesten Kämpfe des Jahres.

Glauben Sie, dass Arman Tsarukyan den gefährlichen brasilianischen Knockout-Künstler Mauricio Ruffy beim UFC 331-Turnier in Los Angeles besiegen kann? Wie bewerten Sie seine aufrichtigen Worte, dass er den Meisterschaftsgürtel über den Reichtum stellt — hat er das Niveau eines echten Champions im Leichtgewicht erreicht? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der starken Konfrontation in der MMA-Welt mit allen Kampfsportfans und Ihren Freunden!

Arman TsarukyanUFC 331Mauricio RuffyLeichtgewichtMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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