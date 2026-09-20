Baby in Brasilien fällt aus der Wiege und verletzt sich (Video)

·7·Welt
Baby in Brasilien fällt aus der Wiege und verletzt sich (Video)

Berichten zufolge kam es in Brasilien zu einem Vorfall, bei dem ein Baby aus einer Wiege fiel. Ein Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Medien.

Laut Informationen aus den sozialen Netzwerken war die Mutter des Kindes zum Zeitpunkt des Vorfalls durch ihr Telefon abgelenkt. In diesem Moment fiel das Baby aus der Wiege und erlitt eine Verletzung an der Stirn.

Berichten zufolge musste die Wunde des Kindes genäht werden. Zudem wurde festgestellt, dass das Baby nach dem Sturz Krampfanfälle erlitt.

Es wurde mitgeteilt, dass das Kind medizinisch versorgt wurde und sich sein Zustand anschließend stabilisierte.

Das Video des Vorfalls wurde auf einer Instagram-Seite veröffentlicht, die sich auf die brasilianische Stadt Natal bezieht.

BrasilienNatalBabyInstagramUnfall
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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