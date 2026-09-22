Berichte über anhaltenden Fleischschmuggel von Kirgisistan nach Usbekistan

In Kirgisistann nach Usbekistan wurden Vorwürfe wegen illegaler Fleischtransporte laut. Dies erklärte der Abgeordnete Ulanbek Jeenbayev am 22. September während einer Sitzung des zuständigen Ausschusses des Jogorku Kenesch von Kirgisistan.

Bei der Sitzung wurde die Umsetzung des Staatshaushalts Kirgisistans für 2025 erörtert. Der Abgeordnete betonte, dass die Fleischpreise im Land nicht sinken, sondern weiter steigen.

Er sagte, dass Videos verbreitet wurden, die zeigen, wie Viehprodukte mit kirgisischen Etiketten in Usbekistan verkauft werden. Der Abgeordnete wertete dies als Zeichen dafür, dass der Fleischschmuggel andauert.

„Wir sehen Videos, in denen Viehprodukte mit kirgisischen Etiketten in Usbekistan verkauft werden. Das bedeutet, der Schmuggel geht weiter. Es müssen Maßnahmen zur Stabilisierung der Fleischpreise ergriffen werden“, sagte Ulanbek Jeenbayev.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Ministerkabinett Kirgisistans eine Reihe von Maßnahmen zur Regulierung der Fleischpreise umsetzt. Zudem hat das Antimonopolkomitee einen Preis von 770 Som pro Kilogramm Fleisch festgelegt, was etwa 100.000 Sum entspricht.

Bisher wurden keine weiteren offiziellen Informationen zu den vom Abgeordneten erwähnten Fällen nach Usbekistan des Fleischschmuggels vorgelegt.