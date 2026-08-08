Umar Nurmagomedov auf dem Weg nach Shanghai: Kampf-Poster enthüllt!

Die Ultimate Fighting Championship (UFC) hat das offizielle Poster für eines ihrer nächsten großen und mit Spannung erwarteten Events veröffentlicht – UFC Fight Night 286.

Bei der Veranstaltung in Shanghai treffen zwei der stärksten und gefährlichsten Kämpfer im Bantamgewicht aufeinander.

Shanghai ist Gastgeber eines historischen Kampfes

Im Hauptkampf tritt der ehemalige Titelherausforderer im Bantamgewicht und russische Kämpfer Umar Nurmagomedov gegen den chinesischen Kämpfer Song Yadong an, der bei den einheimischen Fans besonders beliebt ist.

Datum: 29. August

Austragungsort: Shanghai Indoor Stadium, Shanghai, China

Statistiken und Erfahrung der Kämpfer des Abends

Die Kämpfer des Hauptkampfes haben sich im UFC-Octagon bereits einen Namen gemacht und ihre Positionen gefestigt:

Umar Nurmagomedov (30 Jahre): Er gab 2021 sein UFC-Debüt. Bis heute hat er neun Kämpfe in der Promotion bestritten und dabei acht Siege sowie lediglich eine Niederlage verzeichnet.

Song Yadong (28 Jahre): Er kämpft seit 2017 kontinuierlich in der weltweit führenden MMA-Liga. Seine UFC-Bilanz umfasst zwölf Siege, vier Niederlagen und ein Unentschieden .

Dieser Kampf zwischen zwei Spitzenkämpfern wird im Octagon zweifellos intensiv und kompromisslos geführt werden.

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