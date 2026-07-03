Kunden geraten in Frankreich bei rabattierten Klimaanlagen aneinander

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Kunden geraten in Frankreich bei rabattierten Klimaanlagen aneinander

Aufgrund der in Frankreich beobachteten abnormalen Hitzewelle ist die Nachfrage nach Kühlgeräten sprunghaft angestiegen. Infolgedessen kam es in einem der großen Einzelhandelsgeschäfte in der Stadt Nanterre zu unerwarteten Ausschreitungen.

Berichten zufolge hatte die Geschäftsleitung angekündigt, 200.000 Klimaanlagen und Ventilatoren zu ermäßigten Preisen zu verkaufen. Sobald sich diese Nachricht verbreitete, versammelten sich bereits am frühen Morgen Tausende von Kunden vor dem Geschäft.

Nachdem die Türen des Geschäfts geöffnet wurden, schubsten sich die Kunden gegenseitig und geraten in einigen Fällen sogar an die Fäuste, um die reduzierten Produkte als Erste zu ergattern. Infolgedessen kam es in den Warteschlangen zu Unruhen, und der Verkaufsprozess geriet zeitweise außer Kontrolle.

In den sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigen deutlich, wie Menschen um Klimaanlagen und Ventilatoren kämpfen, lange Warteschlangen und die Panik im Geschäft. Diese Aufnahmen sammelten in kurzer Zeit Millionen von Aufrufen und lösten hitzige Diskussionen unter den Internetnutzern aus.

Menschen streiten im Geschäft miteinander, und es ist zu einem Chaos gekommen.
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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