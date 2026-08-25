Das Originalrezept eines der weltweit bekanntesten kohlensäurehaltigen Getränke bleibt bis heute ein Geheimnis. Um die berühmte Formel vor neugierigen Blicken zu schützen, bewahrt das Unternehmen sie in einem speziellen, durch ein Hochsicherheitssystem geschützten Tresor auf.

Berichten internationaler Medien zufolge wird das Geheimrezept in einem speziell gesicherten Tresor in einem Museum in Atlanta, USA, aufbewahrt. Museumsbesucher können sich über die Geschichte des Getränks und die Geheimnisse rund um seine berühmte Formel informieren. Das Originalrezept wurde jedoch nie vollständig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Diese Formel wurde 1886 von dem Apotheker Dr. John S. Pemberton entwickelt. Ursprünglich war das Rezept nicht schriftlich fixiert, und nur sehr wenige Menschen kannten die Inhaltsstoffe. Später, im Jahr 1892, wurden die Rechte an dem Getränk von anderen Eigentümern erworben.

Als eine Gruppe von Investoren das Unternehmen 1919 kaufte, wurde die geheime Formel als Sicherheit für einen Bankkredit hinterlegt. Aus diesem Grund wurde das Rezept in einem speziell gesicherten Tresor in New York untergebracht.

Nachdem der Kredit vollständig zurückgezahlt war, wurde das Rezept 1925 wieder nach Atlanta gebracht. Dort wurde die Formel 86 Jahre lang in einem Bankschließfach aufbewahrt.

Danach wurde eines der geheimnisvollsten Rezepte der Welt an den heutigen hochsicheren Ausstellungsort verlegt. So bleibt die Originalformel des berühmten Getränks auch nach fast 140 Jahren eines der wertvollsten Geheimnisse des Unternehmens.