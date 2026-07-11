Geheimnis um 150 Millionen Jahre alten Riesendinosaurier gelüftet

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Geheimnis um 150 Millionen Jahre alten Riesendinosaurier gelüftet

Thailändische Paläontologen haben auf Basis von Fossilien, die in der Provinz Kalasin im Nordosten des Landes gefunden wurden, eine neue Dinosaurierart für die Wissenschaft identifiziert. Wissenschaftler betonen, dass diese Entdeckung das Wissen über die riesigen Sauropoden erweitert, die während der Jurazeit in Südostasien lebten.

Die neue Art wurde Uragasaurus kalasinensis getauft. Forscher gehen davon aus, dass sie vor etwa 150 Millionen Jahren lebte und eine Länge von bis zu 20 Metern erreichte. Ihr markantestes Merkmal war der extrem lange Hals, der es ihr ermöglichte, sich von Pflanzen in unterschiedlichen Höhen zu ernähren.

Studienautor Dr. Apirut Nilpanapan, Wissenschaftler an der Mahasarakham-Universität, sagt, dass das Fossil erstmals 2008 an einer archäologisch reichen Fundstätte im Gebiet Phu Noi entdeckt wurde. Über 90 Prozent der dort gefundenen Überreste bestehen aus Dinosaurierknochen.

Die neue Art wurde durch die einzigartige Struktur ihrer Rückenwirbel identifiziert. Computertomographie-Scans (CT) zeigten, dass sie zur Familie der langhalsigen Mamenchisauridae gehört. Bisher wurden Fossilien dieser Familie hauptsächlich in China gefunden, was diese Entdeckung zu einer Premiere für Thailand macht.

Wissenschaftler merken an, dass Luftkammern in den Knochen des Dinosauriers und die Y -förmige Knochenstruktur ihn von anderen bekannten Arten unterscheiden. Dr. Nilpanapan gab zu, dass er in dem Moment, als ihm klar wurde, dass eine neue Art entdeckt worden war, vor Aufregung sogar gegen seinen Computer schlug.

Die Forschungsergebnisse wurden in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Dies ist die zweite bedeutende Dinosaurier-Entdeckung in Thailand in diesem Jahr und bestätigt erneut, dass das Land in der Antike ein wichtiges Habitat für riesige Sauropoden war.

PaläontologieThailandDinosaurierJuraWissenschaft
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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