Enorme Einnahmen durch Betteln in Dubai sorgen online für großes Interesse

Ein Fall aus dem Jahr 2016, bei dem Personen durch Betteln in Dubai hohe Einnahmen erzielten, ist erneut in den Fokus gerückt. Damals wurden bei Sonderaktionen der Behörden von Dubai Menschen festgenommen, die als Touristen in die VAE eingereist waren und auf den Straßen um Geld baten.

In einem der Fälle, der die Ermittler am meisten erstaunte, wurde festgestellt, dass eine Person täglich durchschnittlich 9.000 Dirham sammelte. Das entsprach fast 270.000 Dirham im Monat beziehungsweise etwa 80.000 US-Dollar.

Berichten zufolge wählten solche Personen belebte Orte im Voraus aus. Freitags waren sie häufiger rund um Moscheen oder in Gegenden zu sehen, in denen Menschen mit hohem Einkommen lebten.

Um Geld zu sammeln, führten sie verschiedene Gründe wie Krankheit, Armut und schwierige Lebensumstände an. Einige Gruppen gingen dabei organisiert vor und legten im Voraus fest, wer wo und auf welche Weise um Geld bitten sollte.

Die zuständigen Behörden erklärten jedoch, dass diese hohen Summen nicht das durchschnittliche Einkommen aller Bettler widerspiegelten. Der Betrag von 270.000 Dirham betraf den Einzelfall bestimmter festgenommener Personen.

Betteln ist in den VAE inzwischen streng verboten. Wer dabei ertappt wird, muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe rechnen. Ausländer können zudem aus dem Land ausgewiesen werden.

Wer spenden möchte, sollte das Geld nicht Personen auf der Straße geben, sondern offiziell tätige Wohltätigkeitsorganisationen unterstützen.