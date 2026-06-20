Abbosbek: „Beim Aufwärmen fühlte ich mich wie in einem Film“

Der Pressedienst des Fußballverbandes von Usbekistan (UFA) führte ein exklusives Interview mit einem Mitglied unserer Nationalmannschaft und dem Schützen eines historischen Tores, Abbosbek Fayzullayev. Im Interview sprach der talentierte Mittelfeldspieler darüber, wie er die Nervosität vor seinem ersten WM-Spiel (FIFA World Cup 2026) überwand und was ihn auf dem Platz inspirierte.

„Sobald das Spiel beginnt, verschwindet jede Nervosität“

Abbosbek beschrieb die ersten Momente vor dem Betreten des Platzes und seine inneren Gefühle wie folgt:

„Um ehrlich zu sein, war ich während der ersten 10-15 Minuten des Aufwärmens nicht ich selbst. Weil... ich kann diese Gefühle nicht beschreiben, aber es fühlte sich an, als wäre ich in einem Film. Danach, nach diesen 10-15 Minuten, war es vorbei.“ „Sobald das Spiel begann, verschwand jede Nervosität. Deshalb gab es auf dem Platz keine Angst mehr. Ich war bereit für das Spiel. Denn das ist ein Spiel, auf das ich mich gefreut habe. Wenn ich mich nicht zusammengerissen hätte – bei Millionen von Menschen, die zuschauen, und meinem Vater im Stadion – hätte ich gut spielen müssen; ich war bereit dafür. Wie gesagt, nach den ersten Minuten des Aufwärmens war alles verflogen.“

3 Schlüsselfaktoren für Fayzullayevs Nervenstärke

Trotz seines jungen Alters bewältigte Abbosbek den immensen Druck eines großen Turniers auf professionellem Niveau. Die folgenden Faktoren spielten eine entscheidende Rolle:

Professioneller Ansatz: Die intensive Aufregung, die sich zu Beginn des Aufwärmens wie „Filmszenen“ anfühlte, dauerte nur 15 Minuten. Sobald der Schiedsrichter den Anpfiff gab, konzentrierte sich der Spieler voll auf seine Aufgabe.

Das Vertrauen der Nation: Die Blicke und Hoffnungen von Millionen usbekischer Fans vor den Bildschirmen gaben dem jungen Spieler neben der Verantwortung auch große Kraft.

Unterstützung der Familie (Anwesenheit des Vaters im Stadion): Für Abbosbek, der seinem Vater zuvor auf Instagram Tribut gezollt hatte, war die direkte Unterstützung seines Vaters im Estadio Azteca in Mexiko die größte Motivationsquelle.

Der nächste große Test: Das Spiel gegen Portugal

Das historische Debütspiel gegen Kolumbien (1:3) liegt hinter uns. Nun trifft die usbekische Nationalmannschaft auf einen der stärksten Gegner in Gruppe C:

Spiel: Portugal gegen Usbekistan (FIFA World Cup 2026, 2. Spieltag)

Datum: Dienstag, 23. Juni

Nach dem Tor gegen Kolumbien erwarten alle unsere Fans auch am 23. Juni eine aussagekräftige und mutige Leistung von Abbosbek Fayzullayev und unserer gesamten Nationalmannschaft. Wir wünschen unseren Vertretern viel Erfolg für das kommende Spiel!