Ein ganzer Flug wurde annulliert, weil ein Kind keinen Sicherheitsgurt anlegen wollte

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Ein ganzer Flug wurde annulliert, weil ein Kind keinen Sicherheitsgurt anlegen wollte

In Kanada konnte ein Flugzeug, das von Victoria nach Toronto fliegen sollte, nicht starten, weil ein Kind eine Sicherheitsvorschrift nicht befolgte. Der Flug "PD444" von Porter Airlines wurde schließlich vollständig annulliert.

Das Problem trat vor dem Start des Fluges auf

Das Kind wollte sich nicht auf seinen Platz setzen und den Sicherheitsgurt anlegen. Die Eltern und Besatzungsmitglieder versuchten mehrmals, das Kind zu überzeugen, doch es setzte sich nicht auf seinen Platz.

Da die Sicherheitsanforderungen für das Flugzeug nicht erfüllt waren, konnte die Besatzung den Flug nicht beginnen.

Der Flug kehrte zum Flughafen zurück

Obwohl das Flugzeug bereits zum Start rollte, wurde es zum Flughafengebäude zurückgebracht, weil die Situation nicht gelöst worden war.

Danach:

• erledigte die Besatzung die erforderlichen Abläufe;

• ging Zeit verloren;

• war es zu spät, als der Flug wieder startbereit war.

Eine Verspätung führte zur Annullierung des gesamten Fluges

Die Start- und Landebahn des Flughafens sollte um 00:30 Uhr geschlossen werden. Bis dahin waren die Abläufe jedoch nicht abgeschlossen.

Infolgedessen wurde der Flug "PD444" von Victoria nach Toronto annulliert.

Die Nichteinhaltung einer scheinbar einfachen Sicherheitsvorschrift änderte die Pläne aller Passagiere an Bord.

Wie sollten Ihrer Meinung nach in einer solchen Situation die Interessen der anderen Passagiere geschützt werden? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Beitrag auf Telegram.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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