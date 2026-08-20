Mann verliert nach Spinnenbiss und Koma 42 Kilogramm

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Mann verliert nach Spinnenbiss und Koma 42 Kilogramm

Der aus Großbritannien stammende Peter Murphy erkrankte nach dem Biss einer giftigen Spinne schwer und lag mehrere Tage im Koma. Nachdem er um sein Leben gekämpft und sich erholt hatte, beschloss er, seinen Lebensstil grundlegend zu ändern. Die schwere Krankheit und der Tod naher Angehöriger brachten ihn dazu, sein Leben mit anderen Augen zu betrachten.

Need to Know berichtet, sah Murphy eines Tages in seinem Bett eine seltsame Spinne mit einem Körper, der einem durchsichtigen Skelett ähnelte, und rötlichen Augen. Vorsichtig versuchte er, das Tier einzufangen und nach draußen zu bringen. Doch die Spinne biss ihn.

Kurz darauf begann Murphys Hand anzuschwellen und sich zu röten. Innerhalb weniger Tage verschlechterte sich sein Zustand so sehr, dass er nicht mehr normal sprechen konnte.

Im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte bei ihm nekrotisierende Fasziitis . Dabei handelt es sich um eine schwere bakterielle Infektion, die dazu führen kann, dass Gewebe sehr schnell geschädigt wird und abstirbt.

Murphy lag vier Tage im Koma und wurde in dieser Zeit viermal operiert. Sein Leben war ernsthaft in Gefahr.

Zu den letzten Ereignissen, an die er sich erinnert, gehörten die Worte der Ärzte an seine Frau. Sie warnten, dass sie seinen Arm möglicherweise amputieren müssten, falls sich die Infektion nach oben ausbreiten sollte.

„In diesem Moment zog mein ganzes Leben an meinen Augen vorbei“, sagt Murphy.

Während seines Kampfes gegen die schwere Krankheit starben auch sein Bruder und seine Schwester. Nachdem er sich erholt und das Krankenhaus verlassen hatte, fasste Murphy den festen Entschluss, sein Leben zu verändern.

Schon zuvor hatte er mit Übergewicht zu kämpfen. Nach seiner Entlassung nahm er erneut zu. Daraufhin beschloss er, seine Gesundheit ernst zu nehmen und abzunehmen – mit dem Ergebnis, dass er 42 Kilogramm verlor.

Seine Frau unterstützte ihn dabei tatkräftig. Gemeinsam verzichtete das Paar auf ein reichhaltiges englisches Frühstück, Kuchen, Kebab, Sandwiches und Chips. Außerdem begannen sie, regelmäßig Badminton zu spielen.

Von Murphys Veränderung inspiriert, stellte auch seine Frau auf einen gesünderen Lebensstil um und verlor 22 Kilogramm.

Heute betrachtet Peter Murphy das schwere Erlebnis als einen großen Wendepunkt in seinem Leben.

Für eine Veränderung ist es nie zu spät“, sagte er.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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