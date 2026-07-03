Zwei Usbeken mit 26 kg Cannabis in Phuket festgenommen

·33·Welt
Zwei Usbeken mit 26 kg Cannabis in Phuket festgenommen

Zwei Staatsbürger Usbekistans wurden am internationalen Flughafen Phuket in Thailand festgenommen. In ihrem Gepäck wurden mehr als 26 Kilogramm Cannabisprodukte gefunden.

Die Strafverfolgungsbehörden vermuten, dass die 26-jährigen Staatsbürger versucht haben, diese Produkte ohne Zollabfertigung aus dem Land zu schmuggeln.

Verdächtige Fracht am Flughafen entdeckt

Nach Angaben des thailändischen Zolldienstes ereignete sich der Vorfall am 1. Juli während der Gepäckkontrollen am internationalen Flughafen Phuket.

In den Koffern der beiden usbekischen Staatsbürger wurden vakuumverpackte getrocknete Cannabisblüten, Cannabisresin und verarbeitete Produkte gefunden.

Was wurde im Gepäck des ersten Bürgers gefunden?

Zwei der vier dem ersten Verdächtigen zugehörigen Gepäckstücke weckten den Verdacht der Zollbeamten.

Das Ergebnis der Überprüfung:

  • 30 Packungen getrocknetem Cannabis mit einem Gesamtgewicht von 9,8 Kilogramm;

  • 14 verarbeitete Cannabisprodukte mit einem Gewicht von 1,03 Kilogramm

wurden festgestellt.

Auch im zweiten Koffer befand sich eine große Menge an Produkten

Im Gepäck des zweiten usbekischen Staatsbürgers wurden:

  • 9,8 Kilogramm getrocknetes Cannabis;

  • 4,1 Kilogramm Cannabisresin;

  • 2 Kilogramm verschiedene verarbeitete Cannabisprodukte

gefunden.

Somit überstieg das Gesamtgewicht der beschlagnahmten Produkte 26 Kilogramm.

Welche Strafen könnten sie erwarten?

Die Strafverfolgungsbehörden gaben bekannt, dass gegen die beiden Personen Anklage auf Grundlage des thailändischen Zollgesetzes von 2017 erhoben wurde.

Sie werden verdächtigt, Waren unter Missachtung der Zollvorschriften aus dem Land geschmuggelt zu haben sowie gegen die Gesetzgebung zum Handel mit Betäubungsmitteln und kontrollierten Pflanzen verstoßen zu haben.

Nach thailändischem Recht kann ein solcher Verstoß mit einer Geldstrafe von bis zu 30.000 Baht pro Kilogramm Cannabis oder einer auf Gerichtsbeschluss basierenden Freiheitsstrafe geahndet werden.

Die Ermittlungen dauern an

Die festgenommenen Bürger und die beschlagnahmten Beweismittel wurden für weitere Ermittlungsschritte an die Polizeistation Sakhu übergeben.

Der thailändische Zolldienst erinnerte erneut daran, dass die illegale Ausfuhr von Cannabisprodukten eine Straftat darstellt.

Lokalen Medien zufolge haben solche Vorfälle unter Beteiligung ausländischer Touristen in letzter Zeit zugenommen. Aus diesem Grund erklärte die Verwaltung von Phuket, die Kontrolle über den Umlauf von Cannabisprodukten weiter zu verschärfen.

UsbekistanThailandPhuketThailändische Zollbehörde
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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