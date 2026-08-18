3,1 Kilogramm schwerer Blasenstein bei 55-jährigem Mann in Sri Lanka entfernt

Ärzte in Sri Lanka haben einem 55-jährigen Mann einen riesigen Blasenstein mit einem Gewicht von 3,1 Kilogramm entfernt. Experten zufolge könnte es sich um den größten jemals medizinisch dokumentierten Stein seiner Art handeln.

Der komplexe Eingriff wurde vergangene Woche in einem Krankenhaus in der Stadt Trincomalee im Osten des Landes durchgeführt.

Der 55-jährige Patient war nach einem Schlaganfall zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Während der Behandlung seiner Grunderkrankung bemerkten die Ärzte jedoch, dass er Schwierigkeiten beim Wasserlassen hatte. Untersuchungen ergaben, dass sich Steine in seiner Blase befanden.

Daraufhin beschlossen die Spezialisten, eine Operation durchzuführen. Während des Eingriffs entfernten die Ärzte den riesigen Stein aus der Blase des Patienten. Er wog 3,1 Kilogramm und war fast 17 Zentimeter lang.

Auch die Größe des Steins war erstaunlich. Sein Gewicht entsprach dem eines termingerecht geborenen Babys, und optisch war er etwa so groß wie ein Straußenei.

Dr. Prahalahan Balakrishnan, der den Eingriff leitete, sagte gegenüber BBC Sinhala, dass es sich nach den verfügbaren medizinischen Aufzeichnungen um den größten jemals chirurgisch entfernten und dokumentierten Blasenstein handele.

Der Arzt teilte mit, dass der Zustand des Patienten derzeit „sehr gut“ sei. Der Mann bleibt im Krankenhaus und wird weiterhin wegen seines Schlaganfalls und anderer gesundheitlicher Probleme behandelt.

Dr. Balakrishnan zufolge könnte sich der riesige Stein über einen Zeitraum von etwa fünf bis zehn Jahren in der Blase des Patienten gebildet haben.

Blasensteine entstehen, wenn Mineralien im Urin kristallisieren und sich in harte Ablagerungen verwandeln. Dies geschieht häufig, wenn sich die Blase nicht vollständig entleert. Dadurch wird der Urin konzentrierter, sodass die darin enthaltenen Mineralien Kristalle bilden können.

Kleine Steine, selbst in der Größe von Sandkörnern, können manchmal von selbst aus dem Körper ausgeschieden werden. Steine mit einem Durchmesser von mehr als 1 Zentimeter erschweren oder blockieren jedoch häufig das Wasserlassen. Daher kann ein medizinischer Eingriff zu ihrer Entfernung erforderlich sein.

Experten bezeichnen Blasensteine mit einer Größe von mehr als 4 Zentimetern als riesige Steine. Vor diesem Hintergrund war der in Sri Lanka entfernte 17 Zentimeter große Stein tatsächlich außergewöhnlich groß.

Laut Guinness World Records war der weltweit größte Blasenstein vor diesem Fall im Jahr 2003 einem Patienten in Brasilien entfernt worden. Er wog 1,9 Kilogramm und war 17,9 Zentimeter lang.

Der vergangene Woche in Sri Lanka entfernte Stein war etwa 17 Zentimeter lang und wog 3,1 Kilogramm. Sollte sich die vorläufige Einschätzung der Ärzte bestätigen, könnte dieser Fall als neuer Rekord für den größten Blasenstein anerkannt werden.