In den USA werden erstmals seit 16 Jahren an einem Tag drei Menschen hingerichtet

In den USA sollen an einem Tag drei Gefangene hingerichtet werden. Es könnte der erste solche Fall im Land seit 16 Jahren sein.

Todesstrafen in drei Bundesstaaten

Die Hinrichtungen von drei wegen Mordes verurteilten und zum Tode verurteilten Gefangenen in Tennessee, Alabama und Oklahoma sollen am selben Tag vollstreckt werden.

Der Fall hat die Debatte über die Todesstrafe in den USA erneut in den Mittelpunkt gerückt.

Die Todesstrafe nimmt zu

In den vergangenen Jahren ist in den USA auch die Zahl der zum Tode verurteilten Gefangenen gestiegen. Die drei bevorstehenden Hinrichtungen zeigen erneut, dass diese Strafe im Land weiterhin angewendet wird.

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