Die Streitkräfte der Ukraine (AFU) haben begonnen, eine völlig neue und weitreichende Waffenart an der Front einzusetzen. Es handelt sich dabei um Ruta Block 1 Marschflugkörper, die auf Basis niederländischer Technologie entwickelt wurden. Führende amerikanische Militärportale bestätigen den Ersteinsatz dieser Waffe unter Kampfbedingungen.

Zamin.uz bietet detaillierte Informationen über die technischen Fähigkeiten dieser neuen Rakete und deren Auswirkungen auf den Kriegsverlauf.

Faktoren und Fotos: Was wurde in russischen Telegram-Kanälen gezeigt?

Fotos von Trümmern einer Rakete, die von den russischen Luftverteidigungssystemen abgeschossen wurde oder abstürzte, haben sich in zahlreichen russischen Militär-Telegram-Kanälen weit verbreitet. Die veröffentlichten Aufnahmen zeigen deutlich den Rumpf, die interne Elektronik und das Heck der Rakete.

Analysten des auf Militärthemen spezialisierten US-Portals The War Zone (TWZ) haben diese Fotos untersucht und sie als die vom niederländischen Unternehmen Destinus entwickelte Rakete Ruta Block 1 identifiziert. Experten zufolge ist dies der erste Beweis für den tatsächlichen Kampfeinsatz dieser Waffe im Krieg.

Der genaue Ort und das Ziel des Angriffs bleiben vorerst unbekannt.

„Ruta Block 1“ — Was ist das und wie gefährlich ist sie?

Ruta ist ein moderner Marschflugkörper, der in der Lage ist, beträchtliche Entfernungen zurückzulegen. Ihre technischen Parameter ermöglichen es der Ukraine, wichtige Ziele tief im Inneren Russlands anzugreifen.

Wichtigste technische Merkmale:

Reichweite: Über 300 Kilometer. Diese Entfernung ermöglicht es, russische Militärbasen, Flugplätze und Logistikzentren weit hinter der Frontlinie zu erreichen.

Gewicht des Sprengkopfes: Bis zu 150 Kilogramm. Eine solche Sprengkraft reicht aus, um großen Infrastrukturobjekten ernsthaften Schaden zuzufügen.

Lenksystem: Die Rakete nutzt drei Systeme, um das Ziel präzise zu treffen — Trägheitsnavigation (autonom), Satellitennavigation (GPS) und visuelle Navigation (Bodenerkennung per Kamera). Dies macht sie widerstandsfähiger gegen elektronische Kriegsführung.

Pläne zur Expansion: Die zukünftigen Super-Varianten „Block 2“ und „Block 3“

Das Unternehmen „Destinus“ will nicht bei „Block 1“ stehen bleiben. Derzeit wird an noch leistungsstärkeren und weiter reichenden Varianten der Rakete gearbeitet. Diese könnten das ukrainische Angriffspotenzial drastisch erhöhen.

Zukünftige Varianten:

Ruta Block 2: Reichweite: 800 km (reicht tief in russisches Gebiet hinein).

Sprengkopf: 250 kg (noch stärkere Explosion). Ruta Block 3: Reichweite: 2000 km (kann bestimmte strategische Ziele in Russland erreichen).

Sprengkopf: 550 kg (zur Zerstörung der schwersten Ziele).

Vergleichstabelle der verschiedenen „Ruta“-Raketenvarianten

Raketenvariante Reichweite (km) Sprengkopfgewicht (kg) Status Ruta Block 1 300+ 150 Im Kampfeinsatz Ruta Block 2 800 250 In Entwicklung Ruta Block 3 2000 550 In Entwicklung

Fazit: Ein historischer Wendepunkt auf dem Schlachtfeld

Der Einsatz der „Ruta“-Marschflugkörper durch die Ukraine könnte die Situation an der Front grundlegend verändern. Dies zeigt, dass der ukrainische militärisch-industrielle Komplex (zusammen mit ausländischen Partnern) in der Lage ist, neuartige Langstreckenwaffen zu entwickeln, die für die russische Luftabwehr unerwartet und schwer abzufangen sind. Sollten auch die zukünftigen „Block 2“- und „Block 3“-Varianten erfolgreich getestet und geliefert werden, verfügt die Ukraine über strategische Schlagkraft, die die geopolitische und militärische Dynamik des Konflikts maßgeblich beeinflussen wird.

Teilen Sie diese wichtige Militärnachricht mit Ihren Freunden und Politikfans! Viele sollten von dieser neuen Wendung im Krieg erfahren.

Wie werden die neuen „Ruta“-Raketen Ihrer Meinung nach den Kriegsverlauf beeinflussen? Wie könnte Russland darauf reagieren? Schreiben Sie Ihre Gedanken in die Kommentare!

Quelle: Basierend auf Berichten des Portals TWZ und von Telegram-Kanälen.