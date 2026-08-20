Selenskyj bittet Verbündete um Patriot-Raketen und droht Russland

·2·Welt
Selenskyj bittet Verbündete um Patriot-Raketen und droht Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ging in seiner jüngsten abendlichen Videobotschaft auf die Folgen eines groß angelegten kombinierten Angriffs auf Kiew und die umliegenden Gebiete ein und forderte von den westlichen Staaten dringend Raketen für Patriot-Systeme. Das Staatsoberhaupt betonte, dass die Lage bei der Abwehr ballistischer Raketen kritisch sei, die Ukraine werde weiterhin Vergeltungsschläge gegen russisches Gebiet führen.

„Ballistische Raketen bleiben die größte Herausforderung“: Ausmaß des Angriffs und Mangel an Raketen

In seiner Ansprache bewertete Selenskyj die laufenden Aufräumarbeiten in Kiew, Boryspil und Browary und legte Schwachstellen des Luftverteidigungssystems offen:

„Den größten Teil des heutigen Tages dauerten die Aufräumarbeiten in Kiew und der Region – in Boryspil und Browary – nach dem Angriff an. Es war ein kombinierter Angriff: Zum Einsatz kamen zahlreiche ballistische und Marschflugkörper sowie Drohnen. Leider bleibt die Lage bei den ballistischen Raketen derzeit am schwierigsten. Während etwa 90 Prozent der Marschflugkörper abgefangen wurden, liegen die Werte bei den ballistischen Raketen deutlich niedriger.“ — sagte Wolodymyr Selenskyj.

Einzelheiten zur Lage in Kiew und zur Waffenversorgung

Bereich

Status und wichtigste Einzelheiten

Angegriffene Gebiete

Kiew sowie das Umland von Boryspil und Browary

Eingesetzte Waffen

Marschflugkörper (90 Prozent abgefangen), ballistische Raketen und Drohnen

Hauptforderung

Zusätzliche Raketen für Patriot-Luftverteidigungssysteme

Kaufbedingungen

Keine kostenlose Hilfe, sondern Bereitschaft zum Kauf wurde erklärt

Größtes Hindernis

Verzögerungen bei politischen Entscheidungen in den USA und unter den Verbündeten sowie fehlende Finanzmittel

Vergeltungsmaßnahmen

Pläne für neue Angriffe auf Ziele innerhalb Russlands

„Wir bitten nicht um Geschenke, wir sind zum Kauf bereit“

Der ukrainische Staatschef erklärte, dass die politischen Entscheidungen der Verbündeten entscheidend seien, und rief die USA und westliche Partner zu raschem Handeln auf:

„Wir brauchen Raketen für Patriot-Systeme, und nur unsere Partner können sie liefern. Wir sprechen nicht über Geschenke – die Ukraine ist bereit, diese Waffen zu kaufen. Entscheidend ist, dass politische Entscheidungen getroffen werden, vor allem in den Vereinigten Staaten.“

Finanzkrise und Ernennung eines neuen Ministers

Gleichzeitig räumte Selenskyj bei der Vorstellung des neuen Verteidigungsministers Jewhen Chmara offen ein, dass Kiews größtes Problem der akute Geldmangel für die Kriegsführung sei. Dennoch betonte er, dass die Ukraine ihre Möglichkeiten für Vergeltungsschläge ausweiten werde.

Glauben Sie, dass westliche Staaten den ukrainischen Luftraum durch die Lieferung zusätzlicher Raketen für Patriot-Systeme vollständig schützen können, oder werden finanzielle und produktionstechnische Einschränkungen dies verhindern?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse mit Ihren Angehörigen, um über militärische und politische Nachrichten informiert zu bleiben!

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mariya Sacharowa äußert sich zu den geopolitischen Zielen des WestensMariya Sacharowa äußert sich zu den geopolitischen Zielen des WestensHeute, 23:12Forderung nach Entlassung eines Bankmitarbeiters und neuer Korruptionsskandal in KiewForderung nach Entlassung eines Bankmitarbeiters und neuer Korruptionsskandal in KiewHeute, 23:05Ukraines größtes Problem: Bedrohung durch ballistische Raketen nimmt zuUkraines größtes Problem: Bedrohung durch ballistische Raketen nimmt zuHeute, 22:56Dutzende aalähnliche Fische kippen in der U-Bahn aus einem EimerDutzende aalähnliche Fische kippen in der U-Bahn aus einem EimerHeute, 21:32Betrunkene Ukrainerin, die einen Polizisten biss, aus Polen abgeschobenBetrunkene Ukrainerin, die einen Polizisten biss, aus Polen abgeschobenHeute, 17:19„Muslime stehen uns näher als Katholiken“: Mikhalkovs kontroverse Meinung...„Muslime stehen uns näher als Katholiken“: Mikhalkovs kontroverse Meinung...Heute, 17:15
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert