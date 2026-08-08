Kasachstans erstes unbemanntes Lufttaxi fliegt mit Passagier

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Kasachstans erstes unbemanntes Lufttaxi fliegt mit Passagier

In Kasachstan wurde ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zum Verkehr der Zukunft gemacht. In Astana hob erstmals in der Geschichte des Landes ein unbemanntes Lufttaxi mit einem Passagier an Bord ab. Das teilte das Verkehrsministerium der Republik Kasachstan mit.

Im Rahmen des internationalen Turniers „Games of the Future — 2026“ absolvierte über einem eigens ausgewiesenen Gebiet in der Hauptstadt ein EH216-S als elektrisch betriebenes senkrecht startendes und landendes Fluggerät – eVTOL – einen Demonstrationsflug. Dies war der erste Praxistest einer solchen Technologie in Kasachstan und demonstrierte die Möglichkeiten des unbemannten Personentransports.

Der EH216-S ist für die gleichzeitige Beförderung von zwei Passagieren ausgelegt. Er kann Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde erreichen und ohne Piloten Entfernungen von bis zu 35 Kilometern zurücklegen.

Die Regierung prüft zunächst Kasachstans die Einführung von Demonstrations- und Touristenflügen mit einer Dauer von 5 bis 30 Minuten über den natürlichen, kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten des Landes. In Zukunft könnten solche Lufttaxis Teil des städtischen Verkehrssystems werden und bestehende Verkehrsmittel ergänzen.

Eine schwarz-weiße Passagierdrohne fliegt über einen klaren Himmel.

Die neue Technologie soll nicht nur für den Personentransport, sondern auch in den Bereichen medizinische Nothilfe, Medikamentenlieferungen, Such- und Rettungseinsätze, Brandbekämpfung und Logistik eingesetzt werden.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt des Projekts ist die Lokalisierung der Produktion unbemannter Passagierfluggeräte in Kasachstan auf Grundlage internationaler Zusammenarbeit. Dies soll zur Schaffung neuer Hightech-Produktionskapazitäten und zusätzlicher Arbeitsplätze sowie zum Ausbau der Industriekooperation beitragen.

Nach Angaben des Verkehrsministeriums wurde auch die erforderliche rechtliche und regulatorische Grundlage für die Einführung des städtischen Luftverkehrs geschaffen. Entsprechende Änderungen wurden an den Rechtsvorschriften zu eVTOL-Lufttaxis, Vertiports und Systemen zur Steuerung des unbemannten Luftverkehrs vorgenommen.

KasachstanAstanaEH216-S
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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