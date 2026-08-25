„Der Iran wollte meinen Sohn ermorden“: Netanjahu mit schockierender Erklärung

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„Der Iran wollte meinen Sohn ermorden“: Netanjahu mit schockierender Erklärung

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahuein aufsehenerregender analytischer Artikel auf Grundlage seines schockierenden Interviews mit lokalen Medien, in dem er erklärte, dass iranische Geheimdienste versucht hätten, einen seiner Söhne zu ermorden, sowie auf Grundlage von Einzelheiten der geheimen Konfrontation zwischen Tel Aviv und Teheran:

„Der Iran wollte meinen Sohn töten“: Benjamin Netanjahu gibt schockierende Erklärung zu einem Mordanschlag ab!

Während die Spannungen im Nahen Osten weiter zunehmen, ist im Umfeld des israelischen Regierungschefs ein neuer Skandal entstanden. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu offenbarte in einem exklusiven Interview mit dem israelischen Sender Kanal 14, dass der iranische Geheimdienst eines seiner Familienmitglieder ins Visier genommen habe.

Nach Angaben des Regierungschefs hätten Teherans Geheimdienste einen seiner Söhne über längere Zeit verfolgt und versucht, einen Mordanschlag auf ihn zu verüben.

„Es geschieht etwas Unglaubliches“: Die Erklärung des Premierministers

In einer Fernsehansprache erklärte Benjamin Netanjahu, dass seine Familie einer direkten Bedrohung durch den Iran ausgesetzt gewesen sei:

„Was meine Söhne betrifft, glaube ich, dass hier unglaubliche Dinge geschehen. Der Iran hat einen meiner Söhne verfolgt. Der Iran hat versucht, einen meiner Söhne zu töten und ein Attentat auf ihn zu verüben.“— sagte der israelische Premierminister.

Auf die Frage des Fernsehmoderators, ob diese Aussage direkt auf Geheimdienstinformationen beruhe, gab Netanjahu keine eindeutige Antwort. Weitere Einzelheiten dazu, wann, wo und unter welchen Umständen der Mordanschlag geplant worden sein soll, nannte er nicht.

Was ist über Netanjahus Familie bekannt?

Der israelische Premierminister hat insgesamt drei Kinder:

  • Yair und Avner: zwei Söhne aus seiner Ehe mit seiner derzeitigen Frau Sara Netanjahu, die zu verschiedenen Zeiten die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Sicherheitsdienste auf sich gezogen haben;

  • Noa: die Tochter des Premierministers aus seiner ersten Ehe.

Bisher ist nicht bekannt, welcher Sohn—Yair oder Avner—das Ziel des geplanten Mordanschlags gewesen sein soll.

Die Erklärung deutet darauf hin, dass der hybride Krieg und der Geheimdienstkrieg zwischen den beiden Staaten zunehmend eskalieren.

Benjamin NetanjahuIranTel AvivTeheran
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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