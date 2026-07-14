Ukrainische Regierung tritt zurück: Eine große Bewährungsprobe für das neue Kabinett vor dem Winter

Ein bedeutender Wandel auf der politischen Bühne der Ukraine: Die Werchowna Rada unterstützte den Rücktritt von Premierministerin Julia Swiridenko. Mit dieser Entscheidung tritt auch die Regierung des Landes zurück, doch die Staatsführung wird vorübergehend fortgesetzt, bis ein neuer Premierminister ernannt ist.

258 Abgeordnete unterstützten den Rücktritt

Im ukrainischen Parlament fand eine Abstimmung über den Abschied von Julia Swiridenko vom Amt der Premierministerin statt. Laut „Suspilne“ stimmten 258 Abgeordnete für ihren Rücktritt.

Gemäß der ukrainischen Gesetzgebung tritt bei einem Rücktritt des Premierministers die gesamte Regierung zurück. Daher legt mit Swiridenko auch das Ministerkabinett seine Befugnisse nieder.

Dies ist der jüngste Fall eines Regierungswechsels während der Präsidentschaft von Selenskyj.

Neuer Premierminister könnte am 16. Juli gewählt werden

Die ukrainischen Abgeordneten planen, am 16. Juli einen neuen Premierminister zu wählen. Es heißt, dass der stellvertretende Premierminister Denys Schmyhal die Regierung vorübergehend leiten wird, bis ein neuer Regierungschef ernannt ist.

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Dieser Prozess ist für die Ukraine kein gewöhnlicher Personalwechsel. Das Land befindet sich im Kriegszustand und steht unter dem Druck von Energierisiken und der Vorbereitung auf den Winter.

Was sagte Swiridenko?

Kurz vor ihrem Rücktritt betonte Julia Swiridenko, dass eine der Hauptaufgaben der Regierung darin bestand, den Winter unter den Bedingungen ständiger russischer Angriffe zu überstehen.

„Wie schon vor einem Jahr wird die Hauptaufgabe der Regierung darin bestehen, den Winter unter den Bedingungen ständiger russischer Angriffe zu überleben. Letztes Jahr wollten uns die Russen auch einfrieren lassen. Das ist ihnen nicht gelungen“, sagte sie.

Ihr zufolge hat die Ukraine Pläne zur Sicherung der Stabilität aller Regionen genehmigt, um sich auf den kommenden Winter vorzubereiten, und diese werden täglich umgesetzt.

Eine Regierung, die weniger als ein Jahr hielt

Swiridenko leitete die ukrainische Regierung weniger als ein Jahr lang. Sie trat ihr Amt als Premierministerin Mitte Juli 2025 an.

In dieser kurzen Zeit musste ihre Regierung in mehreren Bereichen gleichzeitig arbeiten: Wirtschaft hinter der Front, Energie, internationale Hilfe, Infrastruktur und Wintervorbereitungen.

Im Kriegszustand bedeutet das Amt des Premierministers nicht nur wirtschaftliche Führung, sondern auch die Aufgabe, die interne Stabilität des Landes zu wahren.

Wer könnte der neue Premierminister werden?

In der ukrainischen Presse werden mehrere Kandidaten für das Amt des neuen Premierministers genannt. Unter ihnen wird der Name des Naftogaz-Chefs Serhij Korezkyj am häufigsten diskutiert.

Laut Reuters gehören zu den potenziellen Kandidaten Denys Schmyhal, Mychajlo Fedorow und Serhij Korezkyj.

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Der Name des neuen Premierministers ist noch nicht offiziell bestätigt. Daher könnte die endgültige Entscheidung am 16. Juli im Parlament bekannt gegeben werden.

Die Frage um das Amt des US-Botschafters

Die ukrainische Presse schreibt, dass Swiridenko das Amt der ukrainischen Botschafterin in den USA angeboten wurde. Sie hat jedoch noch keine endgültige Entscheidung zu diesem Angebot bekannt gegeben.

Diese Position gilt für die Ukraine als sehr wichtig, da die USA einer der wichtigsten politischen, militärischen und finanziellen Partner Kyjiws bleiben.

Sollte Swiridenko nach Washington geschickt werden, könnte dies nicht das Ende ihrer politischen Karriere bedeuten, sondern vielmehr einen Wechsel in eine strategische Richtung.

Warum ist dieser Rücktritt wichtig?

Die Ukraine agiert derzeit gleichzeitig in mehreren schwierigen Bereichen wie Front, Wirtschaft, Energie und ausländische Hilfe.

In einer solchen Situation sendet ein Regierungswechsel zwei verschiedene Signale.

Einerseits könnte es zeigen, dass das Team um Selenskyj die Führung erneuern und zu einer neuen Strategie übergehen möchte. Andererseits wirft jede politische Veränderung in Kriegszeiten auch Fragen zur Stabilität auf.

Zumal das Thema Wintervorbereitung für die Ukraine bereits zu einer lebenswichtigen Angelegenheit geworden ist.

Der Winter — die erste Prüfung für die neue Regierung

Unabhängig davon, wer der neue Premierminister wird, wird eine der größten Herausforderungen darin bestehen, das Energiesystem aufrechtzuerhalten und die Wintersaison zu bewältigen.

Unter Bedingungen, in denen russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur andauern, bleibt die Aufrechterhaltung der Wärme-, Strom- und Wasserversorgung in jeder Region eine Priorität für den Staat.

Einfach ausgedrückt: Für die neue Regierung steht nicht ein „100-Tage-Programm“ an erster Stelle, sondern die Frage: „Wie überstehen wir den Winter?“

Eine neue politische Phase beginnt in der Ukraine

Der Rücktritt von Julia Swiridenko zeigt, dass eine neue Phase im ukrainischen politischen System begonnen hat. Die Regierung wird ausgetauscht, ein neuer Premierminister wird gewählt und die Hauptaufgaben vor Kyjiw werden neu verteilt.

Der Kern der Situation ändert sich jedoch nicht: Der Krieg geht weiter, der Winter naht, und internationale Hilfe sowie interne Stabilität bleiben für die Ukraine von entscheidender Bedeutung.

Nun stellt sich die Hauptfrage: Kann der neue Premierminister die schnelle und entschlossene Führung bieten, die die Ukraine vor dem Winter braucht?