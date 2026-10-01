Beispielloser Fall vor US-Gericht: Unschuld eines zum Tode verurteilten Mannes bewiesen

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Beispielloser Fall vor US-Gericht: Unschuld eines zum Tode verurteilten Mannes bewiesen

Einer der aufsehenerregendsten und langwierigsten Fälle in der Geschichte des US-Justizsystems endete mit einer unerwarteten Wendung. Ein Mann im Bundesstaat Utah, der eines schweren Verbrechens beschuldigt wurde und 41 Jahre lang auf die Vollstreckung der Todesstrafe wartete, wurde gegen Kaution aus der Haft entlassen.

Das Schicksal des Häftlings, der mehr als die Hälfte seines Lebens hinter Gittern und in ständiger Angst vor der Hinrichtung verbrachte, änderte sich durch moderne genetische Gutachten grundlegend.

Der Mord von 1985 und der späte genetische Beweis

Dem Sachverhalt zufolge wurde der Bürger 1985 eines brutalen Mordes für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Da die Kriminalistik jener Zeit nicht so weit fortgeschritten war wie heute, blieb das Urteil über Jahrzehnte hinweg bestehen.

Doch neue gerichtliche Untersuchungen und Nachprüfungen mittels fortschrittlicher Technologien ebneten den Weg für die wahre Gerechtigkeit:

  • Beweismittel neu geprüft: Die am Tatort sichergestellten biologischen Beweismittel wurden einer modernen DNA-Analyse unterzogen.

  • Absolute Nichtübereinstimmung: Die Analyseergebnisse zeigten, dass die DNA-Spuren vom Tatort in keiner Weise mit dem DNA-Profil der Person übereinstimmen, die seit 41 Jahren inhaftiert war.

  • Der Weg in die Freiheit: Auf der Grundlage dieses unwiderlegbaren Beweises entschied das Gericht, den Häftling gegen Kaution aus dem Gefängnis zu entlassen.

Justizirrtümer und kritische Fragen an das System

Dieser Vorfall hat in der US-Öffentlichkeit und unter Menschenrechtsaktivisten die Debatte über die Anwendung der Todesstrafe erneut entfacht.

Die Unschuld eines Mannes, der vier Jahrzehnte im Todestrakt („death row“) verbracht hat, zeigt nicht nur, dass Gerechtigkeit zu spät kam, sondern auch, wie hoch das Risiko ist, dass unschuldige Menschen aufgrund von Justizirrtümern zum Tode verurteilt werden. Derzeit bereiten die örtliche Staatsanwaltschaft und die Ermittlungsbehörden die abschließenden rechtlichen Schlussfolgerungen zu diesem Fall vor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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