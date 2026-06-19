Geburtenrate in Kasachstan sinkt drastisch, neuer Rekord

Die Geburtenrate in Kasachstan sinkt weiter. Im ersten Quartal 2026 wurden im Land 74,1 Tausend Babys geboren — der niedrigste Wert der letzten 20 Jahre.

Der Wert ist im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 % gesunken. Im Vergleich zu 2021 ist der Rückgang noch drastischer, als damals 100,5 Tausend Babys zur Welt kamen.

Der Rückgang betrifft sowohl Städte als auch ländliche Gebiete: In den Städten wurde ein Rückgang von 2,3 % und in ländlichen Gebieten von 7,2 % verzeichnet.

Unter den Regionen wurde die höchste Rate in der Region Turkistan und die niedrigste in den nördlichen Regionen registriert.

Analysten führen diese Situation auf globale demografische Veränderungen zurück und betonen die Notwendigkeit, die Sozialpolitik des Landes zu überdenken.