Heftiger Sturm in Paraguay: Hagel in der Größe von Tennisbällen

Ein heftiger Sturm in Paraguay hat die Bevölkerung vor unerwartete Herausforderungen gestellt. In der Hauptstadt Asunción und mehreren anderen Regionen kam es nach einer plötzlichen Wetterverschlechterung zu schwerem Hagelschlag.

Augenzeugen berichten, dass einige Hagelkörner die Größe von Tennisbällen erreichten. Die mit hoher Geschwindigkeit vom Himmel fallenden Hagelkörner verursachten schwere Schäden an Fahrzeugen. Bei vielen Autos gingen die Front- und Heckscheiben zu Bruch, und die Karosserien wurden an verschiedenen Stellen eingedrückt.

Der starke Sturm beschädigte nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Wohnhäuser. Insbesondere wurde von Schäden an den Dächern einiger Gebäude berichtet.

Lokale Medien berichten von zahlreichen beschädigten Autos infolge der Naturkatastrophe. Derzeit wird das Ausmaß der durch den Sturm verursachten Schäden ermittelt.

Dieser Vorfall in Paraguay hat erneut gezeigt, wie gefährlich großer Hagel sein kann. Der Bevölkerung wird empfohlen, sich während starker Stürme nicht im Freien aufzuhalten und nach Möglichkeit in sicheren Gebäuden Schutz zu suchen. Hagel in der Größe von Tennisbällen ging nieder und verursachte schwere Schäden