Am Tag der entscheidenden Zwischenwahlen zum US-Kongress wurden die Ostküsten des Bundesstaates Florida von beispiellosen, verheerenden Überschwemmungen heimgesucht. Aufgrund der Naturkatastrophe mussten mindestens 19 Wahllokale in acht Bezirken in sichere Gebiete verlegt werden.

Politische Beobachter schätzen, dass die Lähmung der Infrastruktur am Wahltag (Election Day) die Wahlbeteiligung der Wähler der Republikanischen Partei, die die persönliche Stimmabgabe bevorzugen, direkt negativ beeinflussen und die Gesamtergebnisse verändern könnte.

„Niederschläge, wie sie nur alle 1000 Jahre vorkommen“: Das Ausmaß der Katastrophe

Der Nationale Wetterdienst (NWS) bezeichnete das Ereignis als „extremen Niederschlag, der nur alle 1000 Jahre vorkommt“ und rief für die Städte Palm Bay, West Melbourne und Grant-Valkaria den Notstand wegen Überschwemmungen aus:

Rekordverdächtige Niederschlagsmengen: In einigen Gebieten fielen innerhalb von nur 36 Stunden etwa 500–600 mm (20–25 Zoll) Regen. Der Höchstwert wurde in der Gegend von Grant-Valkaria verzeichnet, wo die Niederschlagsmenge fast 627 mm (24,69 Zoll) erreichte.

Opfer und Evakuierungen per Boot: Offiziellen Angaben zufolge kamen mindestens zwei Menschen durch den drastischen Anstieg des Wasserspiegels ums Leben. Hunderte Einwohner und Autofahrer, die in den Wassermassen festsaßen, wurden mit Spezialfahrzeugen mit hohen Rädern und Rettungsbooten in Sicherheit gebracht.

Städte im Ausnahmezustand: Viele Hauptverkehrsstraßen stehen komplett unter Wasser, Schulen sind geschlossen und der öffentliche Nahverkehr wurde eingestellt.

Gouverneursdekret und ernste Bedrohung für den Wahlprozess

Die Staatsführung hat angesichts des Ausmaßes der Katastrophe Sofortmaßnahmen eingeleitet:

Notstandsdekret von Ron DeSantis: Der Gouverneur von Florida hat in den am stärksten von der Flut betroffenen Bezirken – Brevard, Indian River, Martin, St. Lucie und anderen Gebieten – offiziell den Notstand ausgerufen.

Wähler können Wahllokale nicht erreichen: Da in mindestens sieben Bezirken Wahllokale verlegt wurden und Straßen gesperrt sind, verlieren viele Bürger die Möglichkeit, an der Wahl teilzunehmen, was das politische Gleichgewicht auf der Tagesordnung gefährdet.

Erklärung der Wissenschaftler: Warum wurde ausgerechnet die „Space Coast“ zum Ziel?

Meteorologen erklären die Ursachen der Katastrophe mit einem seltenen atmosphärischen Phänomen: Ein Tiefdruckzyklon über dem Golf von Mexiko brachte einen riesigen tropischen Feuchtigkeitsstrom vom Atlantischen Ozean mit sich. Die Wolkenfront blieb über der „Space Coast“ nahezu stationär und entlud innerhalb weniger Dutzend Stunden beispiellose Wassermengen über einem einzigen Gebiet.