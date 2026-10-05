Die Streitkräfte der Russischen Föderation Zentralasien haben groß angelegte Militärübungen in der strategischen Richtung und im Becken des Kaspischen Meeres begonnen. Im Rahmen der Kommandostabsübungen „Zentr-2026“ werden komplexe Gefechtsszenarien zur Abwehr einer potenziellen militärischen Aggression aus der Region und zur Gewährleistung der Sicherheit im Kaspischen Meer praktisch erprobt.

An diesen großen strategischen Manövern sind über 47.000 Personal sowie ein erheblicher Teil der Land- und Seestreitkräfte beteiligt.

Szenario „Zentr-2026“: Einfall eines fiktiven Feindes aus Zentralasien

Nach offiziellen Angaben des russischen Verteidigungsministeriums basiert das Hauptszenario der Übungen auf der Abwehr von Kräften eines fiktiven Feindes, die einen plötzlichen Angriff aus dem Gebiet Zentralasiens gestartet haben.

Die Militäreinheiten agieren in folgenden Hauptphasen:

Abwehr des Angriffs: Stoppen des ersten Schlags des fiktiven Feindes und Verteidigung der Grenzlinie;

Befreiung besetzter Gebiete: Rückeroberung von Gebieten, die bereits in die Hände des Gegners gefallen sind, durch Gegenangriffe;

Bildung einer „Sicherheitszone“: Schaffung einer speziellen Sicherheits-Pufferzone direkt innerhalb des Nachbarlandes oder in grenznahen Gebieten, um die Gefahr eines Einmarsches vollständig zu beseitigen.

Die Rolle der Kaspischen Flottille: Schlagkraft von See und Verteidigung gegen Landungsoperationen

Neben den intensiven Manövern an Land sind auch die Kräfte der russischen Kaspischen Flottille aktiv an der Operation beteiligt:

Artillerie- und Raketenunterstützung von See: Kriegsschiffe unterstützen den Vormarsch der Bodentruppen von der Seeseite aus;

Operationen gegen Landungstruppen: Schutz der Küsteninfrastruktur vor feindlichen Landungen und Blockade strategischer Seewege.

Diese umfassenden Militärübungen, die gleichzeitig in Richtung Zentralasien und im Kaspischen Meer durchgeführt werden, ziehen vor dem Hintergrund der Sicherheitsarchitektur in der Region und globaler geopolitischer Veränderungen die ernsthafte Aufmerksamkeit internationaler Analysten und Militärexperten auf sich.