Frauen-Fitnessstudio in Indien eröffnet: Training in Hidschab und Burka möglich

In der Stadt Coimbatore im indischen Bundesstaat Tamil Nadu hat eine Frau namens Shabana ein Fitnessstudio eröffnet, das ausschließlich Frauen vorbehalten ist. Hier können muslimische Frauen problemlos in ihrer Alltagskleidung wie Hidschab oder Burka trainieren.

Wie die BBC berichtet, wurde Shabana durch eigene gesundheitliche Probleme und die Schwierigkeit, ein Fitnessstudio nur für Frauen zu finden, zu diesem Schritt bewegt. Sie erzählte, dass sie einst über 140 Kilogramm wog und bei der Suche nach einem Ort zum Abnehmen kein reines Frauen-Fitnessstudio in ihrer Umgebung finden konnte.

Daraufhin begann sie zunächst in einem gemischten Fitnessstudio zu trainieren und startete später ihre eigene Karriere als Trainerin. Nach einigen Jahren Erfahrung beschloss sie, ihr eigenes Fitnessstudio zu eröffnen.

Das von Shabana gegründete Zentrum steht allen Frauen offen. Da es sich jedoch in einem Stadtviertel mit hohem muslimischen Bevölkerungsanteil befindet, ist es besonders bei muslimischen Frauen beliebt. Im Fitnessstudio arbeiten ausschließlich Frauen, und die Trainingseinheiten werden über den ganzen Tag verteilt angeboten.

Hier treiben Frauen nicht nur Sport, sondern erhalten auch Ratschläge zur richtigen Ernährung. Anstatt auf teure Fitnessgeräte setzt das Studio eher auf einfache Ausrüstung und Übungen, die auf dem Boden ausgeführt werden.

Shabana verhehlt nicht, dass sie bei der Gründung ihres Unternehmens auf verschiedene Widerstände stieß. Dennoch erreichte sie ihr Ziel dank der Unterstützung ihres Ehemannes und ihrer Familie. Heute ist sie nicht nur als Trainerin tätig, sondern nimmt auch an Gewichtheber-Wettbewerben teil.

Eine der Besucherinnen des Fitnessstudios berichtete, dass sie nach drei Kaiserschnitten mit dem Training begann und 13 Kilogramm abgenommen habe. Sie betonte, dass dieser Ort nicht nur dazu diene, gesund zu werden, sondern auch die Möglichkeit biete, sich mit anderen Frauen auszutauschen und dem Alltagsstress zu entfliehen.