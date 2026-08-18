Der winzige Fisch, der in Haifischmäuler schwimmt, um sie zu reinigen

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Der winzige Fisch, der in Haifischmäuler schwimmt, um sie zu reinigen

Auf dem Meeresboden lebt ein außergewöhnliches Tier, das problemlos in die Mäuler von Haien schwimmt, die um ein Vielfaches größer und gefährlicher sind als es selbst. Besonders erstaunlich ist, dass die Haie es nicht jagen, sondern ihm erlauben zu „arbeiten“.

Die Rede ist von Lippfischen, genauer gesagt von Putzerfischen. Obwohl ihr Körper klein ist, ist ihre Aufgabe im Ökosystem des Ozeans äußerst wichtig.

Ein großer Barrakuda mit geöffnetem Maul und einem kleinen Putzerfisch in seinem Kiefer.

Diese winzigen Fische schwimmen in die Mäuler von Haien und anderen räuberischen Meerestieren und entfernen Nahrungsreste zwischen den Zähnen, Parasiten sowie verschiedene kleine Ablagerungen. Deshalb kann man sie treffend als die „Zahnärzte“ des Ozeans bezeichnen.

Der winzige Fisch, der in Haifischmäuler schwimmt, um sie zu reinigen

Normalerweise wäre ein kleiner Fisch, der in das Maul eines Hais schwimmt, leichte Beute. Bei Putzerfischen ist die Beziehung jedoch völlig anders. Die Räuber erkennen sie und lassen die Reinigung zu. Dadurch profitieren beide Seiten: Der Fisch findet Nahrung, während der Hai Parasiten und Rückstände loswird.

Interessanterweise beschränkt sich diese Art von „Zusammenarbeit“ nicht auf Haie. Putzerfische können auch anderen großen Meerestieren ihre Dienste anbieten.

Hai
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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