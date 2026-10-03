Kontinental Dominanz: Südkorea zum vierten Mal in Folge Asienspiele-Sieger

Das Finale des Fußballturniers der Männer bei den Asienspielen in Japan entwickelte sich zu einem echten Prestigeduell. Im entscheidenden Spiel um die Goldmedaille Südkorea trat mit seiner U-23-Nationalmannschaft gegen den Gastgeber Japan an.

In einem intensiven und hart umkämpften Finale sicherten sich die jungen koreanischen Fußballer einen knappen, aber überaus wertvollen 1:0-Sieg und bewiesen damit erneut ihre absolute Vormachtstellung im kontinentalen Fußball.

Der entscheidende Treffer und historischer Erfolg

Das einzige Tor, das über das Schicksal der Partie entschied, fiel Mitte der zweiten Halbzeit:

In der 61. Minute Südkorea Stürmer Ji-Sung Eom nutzte eine Lücke in der gegnerischen Abwehr, traf ins japanische Tor und eröffnete den Spielstand — 1:0.

Trotz aller Bemühungen der japanischen U-23-Auswahl, den Ausgleich in der verbleibenden Zeit zu erzielen, gelang es ihnen nicht, die disziplinierte Defensive der Koreaner zu durchbrechen.

Dritter Finalerfolg über Japan

Dieser Erfolg schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte des südkoreanischen Fußballs auf:

Für die Koreaner war dies der vierte Meistertitel in Folge bei den Asienspielen.

Bemerkenswert ist, dass Südkorea zum dritten Mal in Folge im Finale gegen den Erzrivalen Japan gewann und sich den Pokal sicherte.

Zur Erinnerung: Im Spiel um den 3. Platz dieses Turniers Usbekistan U-23 verlor gegen China im Elfmeterschießen (reguläre Spielzeit 2:2, i.E. 3:4) und beendete das Turnier auf dem vierten Platz.

Asienspiele. Finale

Südkorea U-23 — Japan U-23 1:0

Tor: Ji-Sung Eom (61).