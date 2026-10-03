Kontinental Dominanz: Südkorea zum vierten Mal in Folge Asienspiele-Sieger

·2·Sport
Kontinental Dominanz: Südkorea zum vierten Mal in Folge Asienspiele-Sieger

Das Finale des Fußballturniers der Männer bei den Asienspielen in Japan entwickelte sich zu einem echten Prestigeduell. Im entscheidenden Spiel um die Goldmedaille Südkorea trat mit seiner U-23-Nationalmannschaft gegen den Gastgeber Japan an.

In einem intensiven und hart umkämpften Finale sicherten sich die jungen koreanischen Fußballer einen knappen, aber überaus wertvollen 1:0-Sieg und bewiesen damit erneut ihre absolute Vormachtstellung im kontinentalen Fußball.

Der entscheidende Treffer und historischer Erfolg

Das einzige Tor, das über das Schicksal der Partie entschied, fiel Mitte der zweiten Halbzeit:

  • In der 61. Minute Südkorea Stürmer Ji-Sung Eom nutzte eine Lücke in der gegnerischen Abwehr, traf ins japanische Tor und eröffnete den Spielstand — 1:0.

  • Trotz aller Bemühungen der japanischen U-23-Auswahl, den Ausgleich in der verbleibenden Zeit zu erzielen, gelang es ihnen nicht, die disziplinierte Defensive der Koreaner zu durchbrechen.

Dritter Finalerfolg über Japan

Dieser Erfolg schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte des südkoreanischen Fußballs auf:

  • Für die Koreaner war dies der vierte Meistertitel in Folge bei den Asienspielen.

  • Bemerkenswert ist, dass Südkorea zum dritten Mal in Folge im Finale gegen den Erzrivalen Japan gewann und sich den Pokal sicherte.

Zur Erinnerung: Im Spiel um den 3. Platz dieses Turniers Usbekistan U-23 verlor gegen China im Elfmeterschießen (reguläre Spielzeit 2:2, i.E. 3:4) und beendete das Turnier auf dem vierten Platz.

Asienspiele. Finale

Südkorea U-23 — Japan U-23 1:0

Tor: Ji-Sung Eom (61).

Südkorea U-23Japan U-23AsienspieleJi-Sung EomFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Bitteres Halbfinale: Usbekistan U-23 verliert im Elfmeterschießen gegen Japan (8:9)Bitteres Halbfinale: Usbekistan U-23 verliert im Elfmeterschießen gegen Japan (8:9)30 September 18:29Halbfinale der Asienspiele: Usbekistan führt gegen Japan nach frühem TorHalbfinale der Asienspiele: Usbekistan führt gegen Japan nach frühem Tor30 September 15:55Erster Finalist der Asienspiele: Südkorea dreht das Spiel und erreicht zum vierten Mal das FinaleErster Finalist der Asienspiele: Südkorea dreht das Spiel und erreicht zum vierten Mal das Finale30 September 15:58„Absoluter Champion!“: Utkirbek Juraev gewinnt Gold bei den Asienspielen„Absoluter Champion!“: Utkirbek Juraev gewinnt Gold bei den Asienspielen24 September 17:289-Tore-Drama: Usbekistans Frauen verlieren Viertelfinale gegen Südkorea9-Tore-Drama: Usbekistans Frauen verlieren Viertelfinale gegen Südkorea25 September 18:59Shahzod Nurmatov und Sobirjon Safaraliyev gewinnen Gold bei den AsienspielenShahzod Nurmatov und Sobirjon Safaraliyev gewinnen Gold bei den Asienspielen24 September 17:10
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov