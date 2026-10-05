Iran erwartet Erfüllung von sieben Bedingungen der USA zur Öffnung der Straße von Hormus

Der Iran hat erklärt, dass er die Straße von Hormus erst dann vollständig öffnen wird, wenn sieben mit den USA vereinbarte Bedingungen erfüllt sind. Dies gab der Sprecher des iranischen Parlaments und Chefunterhändler des Landes bei den Gesprächen mit den USA, Mohammad Bagher Ghalibaf, am 4. Oktober bekannt. Dies berichtete Reuters.

Laut Ghalibaf hat Teheran am Rande der UN-Generalversammlung einen Sieben-Tage-Plan zur Öffnung der Straße von Hormus vorgeschlagen. Demnach könnte die Wasserstraße bei Erfüllung der festgelegten Bedingungen geöffnet und der normale Schiffsverkehr innerhalb von sieben Tagen wiederhergestellt werden. Die USA haben auf diesen Vorschlag unter Vermittlung Katars reagiert.

Der Sprecher des iranischen Parlaments betonte, dass die Position des Landes fest sei. Seinen Worten nach werde die Straße von Hormus nicht geöffnet, solange die sieben Bedingungen, die im vorläufigen Abkommen vom Juni festgelegt und auf dem „Islamabad-Memorandum“ basieren, nicht erfüllt seien.

Auch der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, bestätigte, dass die Antwort Washingtons Teheran über Vermittler übermittelt wurde. Er betonte, dass in den Vorschlägen der USA weiterhin frühere Positionen, insbesondere Fragen zum iranischen Atomprogramm, im Vordergrund stünden.

Teheran erklärt hingegen, dass es sich in der aktuellen Phase darauf konzentriere, die Sicherheit in der Straße von Hormus wiederherzustellen und den Schiffsverkehr zu normalisieren. Die iranische Seite fordert konkrete Schritte der USA zur Öffnung der Wasserstraße.

In Friedenszeiten fließt etwa ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssigerdgasstroms durch die Straße von Hormus. Daher könnte deren Öffnung oder Schließung auch den globalen Energiemarkt beeinflussen.