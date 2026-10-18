Blockade in der Straße von Hormus und Schock am Bankenmarkt: Aktien der US-Bankenriesen brechen ein

Die angespannte geopolitische Lage rund um die Straße von Hormus, die wichtigste Erdölader der Welt, und die Blockade der Transportwege haben dem Weltmarkt einen schweren Schlag versetzt. Laut der renommierten Bloomberg Agentur hat die durch den Anstieg der Kraftstoffpreise ausgelöste Inflation eine schwere Krise im US-Bankensektor verursacht.

Große Finanzinstitute mussten unerwartete finanzielle Verluste hinnehmen — Bank of America, State Street und Citigroup die Aktien solch großer Bankenriesen brachen innerhalb weniger Tage zweistellig ein.

Energiekrise und Anhebung des Leitzinses durch die Fed auf 4 Prozent

Probleme in der Finanzkette haben sich durch die geopolitische Konfrontation beschleunigt:

Drastischer Anstieg der Energiekosten: Die Schließung der Straße von Hormus ließ die Öl- und Gaspreise auf dem Weltmarkt in die Höhe schnellen, was den Inflationsdruck auf die US-Wirtschaft direkt verstärkte;

Entscheidung der Federal Reserve: Um die beschleunigte Inflationsrate einzudämmen, hat die US-Notenbank (Fed) den Leitzins sofort auf 4 Prozent angehoben;

Dreifacher Schlag: Das hohe Zinsniveau bremste das Wirtschaftswachstum und erhöhte die Verluste der Geschäftsbanken bei der Kreditrückzahlung drastisch. Analysten von Bloomberg Intelligence betonen, dass diese Faktoren gemeinsam einen starken Druck auf das Bankensystem ausüben.

Verluste der US-Bankenriesen: Zahlen und Fakten

Nach Börsenschluss haben die renommiertesten Banken Amerikas einen erheblichen Teil ihrer Marktkapitalisierung verloren:

Bank of America Aktien 18 Prozent brachen ein;

State Street Wert der Wertpapiere 14 Prozent fiel;

Citigroup Vermögenswerte 10 Prozent verbilligten sich.

Längster Rückgang seit 18 Jahren

Das US-Bankensystem erlebt eine der schwersten Prüfungen der letzten zwei Jahrzehnte:

Einbruch des KBW-Index: Der KBW-Index der den Status der 24 größten US-Banken widerspiegelt, fällt seit sechs Wochen ununterbrochen;

18-jähriger Negativrekord: Dies wurde offiziell als die längste Serie von Einbrüchen seit der globalen Finanzkrise 2008 registriert;

13 Prozent unter dem August-Höchststand: Im Vergleich zu den Höchstständen vom letzten August ist dieser Index um insgesamt fast 13 Prozent gefallen.

Wenn die Spannungen in der Straße von Hormus nicht beseitigt werden, könnten Ölknappheit und hohe Zinsen nicht nur das US-Bankensystem, sondern auch die weltweiten Börsen langfristig destabilisieren.