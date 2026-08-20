Geheimer Korridor in der Straße von Hormus: US-Streitkräfte eröffnen neue Route für Ölexporte

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Geheimer Korridor in der Straße von Hormus: US-Streitkräfte eröffnen neue Route für Ölexporte

Angesichts der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten haben US-Streitkräfte einen geheimen Seekorridor in der Straße von Hormus eingerichtet, um strategische Öltransporte wieder aufzunehmen. Axios Laut Quellen von Axios schränkt Washington Irans Überwachungssysteme ein und bringt täglich Millionen Barrel Rohöl über die südliche Fahrrinne auf den Weltmarkt. Wie wird diese Spezialoperation durchgeführt?

„Wir kontrollieren die Meerenge“: Eingeständnis amerikanischer Amtsträger

US-Behörden erklärten, dass der südliche Teil der Straße von Hormus seit zwei Monaten vollständig unter Kontrolle gehalten werde:

„Wir kontrollieren die südliche Fahrrinne der Straße von Hormus seit zwei Monaten. Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) kann gewisse Schwierigkeiten verursachen, aber die Meerenge steht nicht unter seiner Kontrolle. Wir führen dies durch.“

Aus der Erklärung eines US-Regierungsbeamten

Details der geheimen Operation in der Straße von Hormus

Kennzahl

Kennzahlen und Details der Operation

Öltransportvolumen

Tagesdurchschnitt 10 Millionen Barrel (in manchen Nächten bis zu 15–20 Millionen Barrel)

Schiffsverkehr

Jede Nacht 15–20 Tanker fahren entlang der Küste Omans

Kommandozentrum

Hauptquartier in Fort Bragg, North Carolina

Vergleich mit der Vorkriegslage

Ungefähr 50 Prozent

des üblichen Exportvolumens

Ein großer Teil der iranischen Radar- und Seesysteme wurde außer Betrieb gesetzt

Steuerung von Fort Bragg aus und Ausschaltung der Radarsysteme

Den Berichten zufolge wurde diese groß angelegte Operation durch eine zweiwöchige Kampagne militärischer Angriffe des US-Zentralkommandos (CENTCOM) ermöglicht. Dabei wurden Irans wichtigste Radar- und maritime Überwachungsinfrastruktur schwer beschädigt. Teheran ist nun gezwungen, den Schiffsverkehr in der Meerenge nur noch mit wenigen wiederhergestellten Radaranlagen und Schnellbooten des IRGC zu überwachen.

Dieser von einem Hauptquartier in Fort Bragg, North Carolina, aus gesteuerte Spezialkorridor mildert die Engpässe auf dem globalen Energiemarkt erheblich.

Glauben Sie, dass eine solche geheime maritime Kontrolle in der Straße von Hormus die Stabilisierung der Ölpreise auf dem Weltmarkt vollständig unterstützen kann?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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