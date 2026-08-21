Vance: Der stärkste Hebel der USA gegen Iran ist wirtschaftlicher Druck

·2·Welt
Vance: Der stärkste Hebel der USA gegen Iran ist wirtschaftlicher Druck

US-Vizepräsident J. D. Vance erklärte, dass Washingtons wichtigstes Druckmittel gegenüber Iran nicht militärischer, sondern wirtschaftlicher Druck sei. Seiner Einschätzung nach könnten Sanktionen und wirtschaftliche Maßnahmen Teherans Haltung zu Verhandlungen verändern.

USA erhöhen den Druck

Laut Vance ist das wirksamste Mittel in Washingtons Hand, wirtschaftlichen Druck auf Iran auszuüben.

„Starker wirtschaftlicher Druck verändert Teherans Haltung zu einer Vereinbarung“, sagte der US-Vizepräsident.

Gleichzeitig räumte Vance ein, dass dieser Ansatz gewisse Risiken berge. Seinen Worten zufolge versucht auch Iran, wirtschaftliche Maßnahmen gegen die USA zu ergreifen.

Steigende Ölpreise belasten die Amerikaner

Vance verwies zudem auf den Anstieg der Ölpreise in den USA. Seiner Aussage nach spüren die Amerikaner dies auch an den Tankstellen.

Die US-Regierung erklärte unterdessen, dass sie die notwendigen Maßnahmen ergreife, um den Schiffen die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu ermöglichen .

Die Straße von Hormus ist eine zentrale Frage

Vance sagte, Iran versuche, den Verkehr durch die Straße von Hormus einzuschränken.

Washington wolle nicht nur die Lage stabilisieren, sondern auch die Treibstoffpreise senken, indem die Öl- und Gasversorgung der Amerikaner erhöht werde.

Washington will Teheran zu einer Vereinbarung zwingen

Vance erklärte, die USA strebten an, durch neuen wirtschaftlichen Druck auf Iran die Lage im Land zu verändern.

Seiner Aussage nach wolle Washington zudem sicherstellen, dass bestimmte iranische Einrichtungen nicht wieder aufgebaut werden.

Diese Äußerungen fielen, nachdem US-Präsident Donald Trump gegenüber Iran eine Kampagne mit starkem wirtschaftlichem Druck angekündigt hatte. Nach Trumps Ansicht hat Teheran die Chance vertan, mit den USA eine Einigung über strittige Fragen zu erzielen.

USAIranJ.D. VanceDonald TrumpStraße von Hormus
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Amerikanischer Millionär Roger Duarte stirbt bei Hubschrauberabsturz in KeniaAmerikanischer Millionär Roger Duarte stirbt bei Hubschrauberabsturz in KeniaHeute, 08:07Trump: Ein Abkommen mit dem Iran zu schließen wird immer schwierigerTrump: Ein Abkommen mit dem Iran zu schließen wird immer schwierigerHeute, 08:01Wissenschaftler entdecken eine 23-mal schwerere „Mega-Erde“ als die ErdeWissenschaftler entdecken eine 23-mal schwerere „Mega-Erde“ als die ErdeHeute, 01:05„Der Krieg ist teurer geworden, das größte Problem ist Geld“: Selenskyj räumt Engpässe in der Verteidigung ein„Der Krieg ist teurer geworden, das größte Problem ist Geld“: Selenskyj räumt Engpässe in der Verteidigung einGestern, 23:50Ukrainische Soldaten verlassen Ausbildungsstätten in DeutschlandUkrainische Soldaten verlassen Ausbildungsstätten in DeutschlandGestern, 23:42Selenskyj bittet Verbündete um Patriot-Raketen und droht RusslandSelenskyj bittet Verbündete um Patriot-Raketen und droht RusslandGestern, 23:20
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert