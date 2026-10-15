Britische Wissenschaftler entdecken neue Krokodilart, die vor 170 Millionen Jahren lebte

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Britische Wissenschaftler entdecken neue Krokodilart, die vor 170 Millionen Jahren lebte

Britische Wissenschaftler haben eine neue Krokodilart entdeckt, die vor 170 Millionen Jahren auf der Erde lebte. Ihre Zähne waren so dünn, dass sie an Zahnstocher erinnerten. Aus diesem Grund ernährte sie sich hauptsächlich von kleinen Fischen und anderen kleinen Wassertieren. Dies berichtete The Independent.

Die neue Art wurde Ctenosuchus tenuidens genannt. Die Entdeckung in Großbritannienwurde von Forschern der Universität Portsmouth und der Hassan-II.-Universität in Marokko gemacht.

Fossilien des alten Reptils wurden im Atlasgebirge im Südosten des heutigen Marokko gefunden. Die Wissenschaftler untersuchten die Zähne unter einem Mikroskop und stellten fest, dass sie spezielle, eng beieinander liegende Kanten aufwiesen. Diese Struktur deutet darauf hin, dass die Ernährungsweise des Tieres einzigartig war.

Die Forschervermuten, dass es sich von kleinen Fischen, Krebstieren und anderen Wasserorganismen ernährte. Die Struktur seines Kiefers und seiner Zähne ähnelte auch der einiger Pterosaurier, die während der Jurazeit lebten. Diese Tiere könnten sich ernährt haben, indem sie kleine Organismen aus dem Wasser filterten.

Die Studie zeigt, dass sich verschiedene Gruppen prähistorischer Tiere unabhängig voneinander an ähnliche Ernährungsweisen angepasst haben. Der Fund hilft zudem zu verstehen, dass die Verwandten der alten Krokodile in mehr Lebensräumen lebten und vielfältigere Ernährungsweisen hatten, als bisher angenommen.

Seitenansicht eines Krokodils, das mit geschlossenen Augen im Wasser steht.
Ctenosuchus tenuidensUniversität PortsmouthHassan-II.-UniversitätAtlasgebirgePaläontologie
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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