1.200 Enten werden zu „Öko-Mitarbeitern“ im Weinberg (Video)

Auf einem Weingut in Afrika „gehen“ täglich 1.200 Enten durch den Weinberg „zur Arbeit“. Sie sind nicht einfach nur Vögel, sondern dienen dem Weingut als natürliche Helfer im Kampf gegen Schädlinge.

Die Besitzer des Weinguts haben den Einsatz chemischer Pestizide reduziert und sich für eine umweltfreundliche Methode zur Insektenbekämpfung entschieden. Die Enten fressen schädliche Insekten und andere kleine Schädlinge im Weinberg und helfen so, die Pflanzen zu schützen.

Darüber hinaus düngen die natürlichen Ausscheidungen der Enten den Boden und steigern seine Fruchtbarkeit. Dadurch sinkt der Bedarf an chemischen Mitteln bei der Pflege des Weinbergs.

Interessanterweise spazieren die Enten jeden Morgen und Nachmittag durch den Weinberg und beginnen damit einen weiteren „Arbeitstag“.