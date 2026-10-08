9-jähriger Chinese bricht Weltrekord: Rubik’s Cube in 2,51 Sekunden gelöst (Video)

In der Welt des Speedcubing (dem schnellen Lösen des Zauberwürfels) wurde ein historischer Meilenstein erreicht, der die Grenzen menschlicher Intelligenz und Reaktionsgeschwindigkeit sprengt. Der 9-jährige Chinese Yiheng Wang löste den Würfel in einem offiziellen Wettbewerb in der unglaublichen Zeit von 2,51 Sekunden und stellte damit einen neuen Weltrekord auf.

Dieses fantastische Ergebnis auf der Wettbewerbsanzeige machte das junge Wunderkind zum schnellsten Speedcuber der Welt und versetzte Experten in Staunen.

Die Rückkehr auf den Thron und das Durchbrechen der 3-Sekunden-Barriere

Der Rekord von Yiheng Wang ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelangen, unermüdlichen Trainings:

Erster Triumph mit 7 Jahren: Yiheng erregte erstmals mit 7 Jahren die Aufmerksamkeit der Experten, als er die weltbeste Zeit erreichte;

Wettbewerb und Konter: Später wurde seine Bestmarke von Konkurrenten unterboten, die als Erste die 3-Sekunden-Marke durchbrachen und eine Zeit von 2,76 Sekunden erreichten;

Ein Vorsprung von einer Viertelsekunde: Das 9-jährige Talent gab nicht auf und verbesserte den bisherigen Rekord um eine ganze Viertelsekunde (0,25 Sekunden) auf 2,51 Sekunden.

Fingerfertigkeit in Sekunden: Wie wurde das erreicht?

Ein Speedcubing-Ergebnis von 2,51 Sekunden erfordert Algorithmen, die für das menschliche Auge kaum wahrnehmbar sind, und höchste Konzentration:

Vorausberechnung: Gemäß den Wettbewerbsregeln hat der Teilnehmer nach Erhalt des Würfels nur wenige Sekunden Zeit, um alle Kombinationen mental zu planen;

Millisekunden-Präzision: Vom Moment des Drückens des Startknopfes an führte Yiheng in einer Sekunde über 10 fehlerfreie Drehungen aus, bevor er den Stopp-Timer berührte.

Diese Leistung des 9-jährigen Yiheng Wang markiert einen neuen Meilenstein in der Geschichte des modernen Speedcubing und beweist erneut, dass dem intellektuellen Potenzial von Kindern keine Grenzen gesetzt sind.