Riesiges Banner an Heißluftballon in Brasilien zerrissen (Video)

In Brasilien verfing sich ein riesiges Banner, das an einem Heißluftballon befestigt war, während des Aufstiegs an Hindernissen und wurde in Stücke gerissen. Das Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Medien und erregte große Aufmerksamkeit.

Im Video ist zu sehen, wie das riesige Banner langsam an einem Heißluftballon in die Höhe steigt. Bevor es jedoch eine ausreichende Höhe erreichte, blieb es an Bäumen oder anderen Hindernissen hängen, wodurch der Stoff in große Teile zerriss.

Einige Teile des Banners flogen durch die Luft und verteilten sich in verschiedene Richtungen. Die Aufnahmen boten den Beobachtern, die das Geschehen aus der Ferne verfolgten, einen äußerst ungewöhnlichen Anblick.

Laut dem in den sozialen Medien verbreiteten Video war die Konstruktion des an den Ballon gehängten Banners zunächst schwer zu durchschauen. Einige Nutzer vermuteten sogar, das Video sei mit künstlicher Intelligenz erstellt worden, doch die Aufnahmen zeigen deutlich, wie das Banner an Hindernissen hängen blieb und zerriss.