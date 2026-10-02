Stromleitungen für den Weg einer Statue in Indien durchtrennt (Video)

In sozialen Medien verbreitete sich ein Video, das zeigt, wie eine große Statue während einer religiösen Prozession im Rahmen des Ganesh-Festivals in Indien an Stromleitungen hängen blieb und den Weg versperrte.

Im Video ist zu sehen, wie die Stromleitungen aufgrund der Höhe der Statue den Weg blockieren. Daraufhin klettert eine Person auf die Statue und durchtrennt die verhedderten Kabel mit einem Werkzeug. Berichten zufolge konnte die Prozession nach dem Durchtrennen der Leitungen fortgesetzt werden.

Es gibt jedoch noch keine genauen Informationen darüber, in welcher Region sich der Vorfall ereignete und ob es durch das Durchtrennen der Leitungen zu Stromausfällen kam.

Zur Information: Das Ganesh-Festival wird in Indien zu Ehren von Ganesha, dem hinduistischen Gott der Weisheit und des Wohlstands, gefeiert. Während des Festes werden seine Statuen durch die Straßen getragen. Am Ende des Festivals werden die Statuen traditionell in Flüsse, Seen oder spezielle Gewässer eingetaucht.