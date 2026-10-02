«Wenn ich doch nur Zähne hätte»: Ein Satz einer Frau inspirierte Sonnet Ehlers zu einer ungewöhnlichen Erfindung

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«Wenn ich doch nur Zähne hätte»: Ein Satz einer Frau inspirierte Sonnet Ehlers zu einer ungewöhnlichen Erfindung

Die südafrikanische Ärztin Sonnet Ehlers ließ sich von der Aussage einer Frau inspirieren und entwickelte ein ungewöhnliches Gerät zum Schutz vor sexueller Gewalt. Rape-aXe Das so genannte Gerät ist für Frauen konzipiert und enthält im Inneren kleine Widerhaken, die dazu dienen, den Angreifer festzuhalten.

Ehlers erzählt, dass sie im Alter von 20 Jahren als medizinische Forscherin einer vergewaltigten Frau half. Das Opfer sagte zu ihr: «Wenn ich doch nur dort Zähne hätte.» Dieser Satz blieb Ehlers im Gedächtnis, und sie versprach, ein Mittel zu entwickeln, das Frauen in Zukunft in solchen Situationen helfen würde.

Fast 40 Jahre später entwickelte Ehlers das Rape-aXe-Gerät. Sie gab an, ihr Haus und ihr Auto verkauft zu haben, um die Entwicklung des Geräts und den Start des Projekts zu finanzieren.

Das Gerät ist ein spezielles Schutzmittel für Frauen, das wie ein Tampon in den Körper eingeführt wird. Die Widerhaken im Inneren sollen sich bei einem erzwungenen Geschlechtsverkehr am Geschlechtsorgan des Angreifers festsetzen. Ehlers betont, dass dies den Angreifer durch starke Schmerzen stoppen, dem Opfer Zeit zur Flucht geben und später die Identifizierung in einer medizinischen Einrichtung erleichtern soll.

Ehlers erklärte, dass das Gerät die Haut nicht verletzen würde. Ihrer Beschreibung nach müsste das Gerät, sobald es sich festgesetzt hat, von medizinischem Personal entfernt werden. Auf diese Weise sollte den Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit gegeben werden, den Angreifer zu identifizieren und festzunehmen.

Eine Frau hält transparente, gezahnte Abdrücke eines Haikiefers in der Hand.

Rape-aXe löste jedoch nach seiner Vorstellung heftige Debatten aus. Kritiker argumentierten, das Gerät könne den Angreifer noch aggressiver machen, das Opfer zusätzlich gefährden oder bei Frauen ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen. Einige bezeichneten es als einen «mittelalterlichen» Ansatz.

Ehlers reagierte auf die Kritik mit dem Kommentar: «Mittelalterliches Verhalten verdient mittelalterliche Konsequenzen.»

Eine Frau im Labor schaut durch einen transparenten Kunststoffzylinder.
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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