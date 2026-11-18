In der Schachwelt kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Der norwegische Großmeister Magnus Carlsen weigerte sich, gegen die Kasachin Bibisara Assaubajewaeine klassische Partie zu spielen. Infolgedessen wurde seiner Gegnerin ein technischer Sieg zugesprochen. Dieses Ergebnis änderte jedoch nichts am Gesamtsieger des Tagesduells.

Der Vorfall ereignete sich am 17. November beim Total Chess World Championship Tour Pilot-Turnier in Budapest, Ungarn.

In den vorangegangenen Blitz- und Rapid-Partien war Carlsen seiner Gegnerin deutlich überlegen. Er gewann drei der vier Blitzpartien und spielte eine remis. Zudem besiegte er seine Gegnerin in beiden Rapid-Partien. Damit stand es 11,5:0,5.