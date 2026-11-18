Magnus Carlsen trat nicht an: Technischer Sieg für Assaubajewa
In der Schachwelt kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Der norwegische Großmeister Magnus Carlsen weigerte sich, gegen die Kasachin Bibisara Assaubajewaeine klassische Partie zu spielen. Infolgedessen wurde seiner Gegnerin ein technischer Sieg zugesprochen. Dieses Ergebnis änderte jedoch nichts am Gesamtsieger des Tagesduells.
Der Vorfall ereignete sich am 17. November beim Total Chess World Championship Tour Pilot-Turnier in Budapest, Ungarn.
In den vorangegangenen Blitz- und Rapid-Partien war Carlsen seiner Gegnerin deutlich überlegen. Er gewann drei der vier Blitzpartien und spielte eine remis. Zudem besiegte er seine Gegnerin in beiden Rapid-Partien. Damit stand es 11,5:0,5.
Danach folgte die klassische Partie, in der 8 Punkte auf dem Spiel standen. Carlsen weigerte sich jedoch, sich ans Schachbrett zu setzen. Nachdem er mit den Turnieroffiziellen gesprochen hatte, verließ er den Spielsaal.
Assaubajewa wartete auf ihren Gegner und saß die vorgeschriebenen 15 Minuten am Brett. Nach Ablauf der Zeit sprachen ihr die Schiedsrichter den technischen Sieg zu. Auf diese Weise erhielt die kasachische Schachspielerin 8 Punkte, ohne dass ein einziger Zug in der klassischen Partie ausgeführt wurde.
Carlsen erklärte später seine Entscheidung und sagte, er halte die Austragung der klassischen Partie für sinnlos, da der Sieger des Tagesduells bereits feststand. Seiner Meinung nach sei es nicht sinnvoll, ein Spiel auszutragen, das keinen Einfluss auf das Ergebnis habe und nicht für die Wertungszahl zähle.
Dennoch lautete der Endstand des Tages 11,5:8,5 und Magnus Carlsen ging als Sieger hervor. Assaubajewa sicherte sich den technischen Sieg für die nicht ausgetragene klassische Partie.
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