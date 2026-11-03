Laser- oder Mikrowellenwaffe? US-Geheimdienst enthüllt Chinas orbitale Pläne

Der US-Militärgeheimdienst hat festgestellt, dass die Volksbefreiungsarmee Chinas (VBA) über ein vielversprechendes, im Weltraum stationiertes System gerichteter Energie verfügt.

Analysten des Pentagons schätzen, dass diese Entwicklung bis Ende dieses Jahrzehnts eine ernsthafte und direkte Bedrohung für die Satellitensysteme in der Erdumlaufbahn darstellen könnte. Details zum Bericht der Defense Intelligence Agency (DIA) des US-Verteidigungsministeriums wurden von dem auf militärische Themen spezialisierten Portal The War Zone (TWZ) veröffentlicht.

Wie das neue System funktioniert: Vorübergehende Blendung und vollständige Zerstörung

US-Militärexperten haben festgestellt, dass Pekings neue Weltraumwaffe in der Lage ist, eine umfassende Wirkung gegen gegnerische Apparate zu erzielen:

Wirkungsbereich: Das System ist in der Lage, den Betrieb von Satelliten zu stören, deren optische und elektronische Eigenschaften zu verschlechtern oder orbitale Apparate vollständig außer Gefecht zu setzen;

Das bevorzugte Mittel der VBA: Der Geheimdienstbericht betont, dass das chinesische Militär Waffen mit gerichteter Energie als das bevorzugte Mittel für Angriffe auf Ziele im Weltraum ansieht. Dies liegt daran, dass sie sowohl vorübergehende (Blendung von Sensoren) als auch irreversible (vollständige Zerstörung des Geräts) Schäden ermöglichen;

Kampf ohne Weltraummüll: Im Gegensatz zu klassischen Raketen hinterlassen diese Arten von Strahlenwaffen keine Trümmer oder gefährlichen orbitalen Abfälle im Weltraum, was die Identifizierung der Angriffsquelle erschwert.

Geheimgehaltene Technologie: Was testet Peking genau im Orbit?

Im öffentlichen Teil des Berichts werden keine detaillierten Informationen darüber gegeben, auf welcher technologischen Basis dieses System genau arbeitet: