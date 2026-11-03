Laser- oder Mikrowellenwaffe? US-Geheimdienst enthüllt Chinas orbitale Pläne

·14·Welt
Laser- oder Mikrowellenwaffe? US-Geheimdienst enthüllt Chinas orbitale Pläne

Der US-Militärgeheimdienst hat festgestellt, dass die Volksbefreiungsarmee Chinas (VBA) über ein vielversprechendes, im Weltraum stationiertes System gerichteter Energie verfügt.

Analysten des Pentagons schätzen, dass diese Entwicklung bis Ende dieses Jahrzehnts eine ernsthafte und direkte Bedrohung für die Satellitensysteme in der Erdumlaufbahn darstellen könnte. Details zum Bericht der Defense Intelligence Agency (DIA) des US-Verteidigungsministeriums wurden von dem auf militärische Themen spezialisierten Portal The War Zone (TWZ) veröffentlicht.

Wie das neue System funktioniert: Vorübergehende Blendung und vollständige Zerstörung

US-Militärexperten haben festgestellt, dass Pekings neue Weltraumwaffe in der Lage ist, eine umfassende Wirkung gegen gegnerische Apparate zu erzielen:

  • Wirkungsbereich: Das System ist in der Lage, den Betrieb von Satelliten zu stören, deren optische und elektronische Eigenschaften zu verschlechtern oder orbitale Apparate vollständig außer Gefecht zu setzen;

  • Das bevorzugte Mittel der VBA: Der Geheimdienstbericht betont, dass das chinesische Militär Waffen mit gerichteter Energie als das bevorzugte Mittel für Angriffe auf Ziele im Weltraum ansieht. Dies liegt daran, dass sie sowohl vorübergehende (Blendung von Sensoren) als auch irreversible (vollständige Zerstörung des Geräts) Schäden ermöglichen;

  • Kampf ohne Weltraummüll: Im Gegensatz zu klassischen Raketen hinterlassen diese Arten von Strahlenwaffen keine Trümmer oder gefährlichen orbitalen Abfälle im Weltraum, was die Identifizierung der Angriffsquelle erschwert.

Geheimgehaltene Technologie: Was testet Peking genau im Orbit?

Im öffentlichen Teil des Berichts werden keine detaillierten Informationen darüber gegeben, auf welcher technologischen Basis dieses System genau arbeitet:

  • Mögliche Technologien: Militärexperten vermuten, dass es sich um im Weltraum stationierte Kampflaser, Hochleistungsmikrowellengeräte (HPM), Teilchenstrahlgeneratoren oder eine hybride Kombination dieser Technologien handeln könnte;

  • Kampf um den Weltraum: Chinas Aktivitäten beschleunigen ein neues Wettrüsten im Weltraum. Für das Pentagon, das bei Kommunikation, GPS-Navigation und Frühwarnsystemen für Raketenangriffe stark von Satelliten abhängig ist, stellt dies eine äußerst sensible und ernsthafte Bedrohung dar.

VBAPentagonWeltraumwaffenDIAChina
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Schlag mit Lichtgeschwindigkeit: USA bauen Laser- und Mikrowellenschild gegen DrohnenschwärmeSchlag mit Lichtgeschwindigkeit: USA bauen Laser- und Mikrowellenschild gegen Drohnenschwärme6 Oktober 08:50Nordkoreas Einheit mit 120 Raketen soll nach Russland unterwegs seinNordkoreas Einheit mit 120 Raketen soll nach Russland unterwegs sein6 August 09:18Pentagon bestätigt orbitale Angriffssysteme: Wann geht die „Goldene Kuppel“ in Betrieb?Pentagon bestätigt orbitale Angriffssysteme: Wann geht die „Goldene Kuppel“ in Betrieb?15 September 13:23Gefahr der «Star Wars»: Russland ruft UN zur Einigkeit gegen US-Orbitalwaffen aufGefahr der «Star Wars»: Russland ruft UN zur Einigkeit gegen US-Orbitalwaffen auf16 September 07:03Geheimwaffe auf der Luftfahrtmesse in Ägypten: US-Geheimdienste besorgt über russische InnovationGeheimwaffe auf der Luftfahrtmesse in Ägypten: US-Geheimdienste besorgt über russische Innovation11 September 00:06Virales Spielzeug schickt Kinder ins KrankenhausVirales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus7 Juli 22:01
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt