Vom Menschen zum Turm: Historisches Ergebnis bei ungewöhnlichem Wettbewerb in Spanien

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Vom Menschen zum Turm: Historisches Ergebnis bei ungewöhnlichem Wettbewerb in Spanien

In der spanischen Stadt Tarragona fand der traditionelle „Castells“-Wettbewerb statt, bei dem Menschen auf die Schultern der anderen steigen, um riesige Türme zu bauen. Am 4. Oktober nahmen 12 der stärksten Teams Kataloniens am XXX. Tarragona-Wettbewerb für Menschentürme teil. Dies berichtete Catalan News.

Bei dem Wettbewerb steigen Hunderte von Teilnehmern auf die Schultern der anderen, um möglichst hohe und komplexe Konstruktionen zu errichten. Die stärksten Teams bauen Türme mit bis zu 10 Stockwerken. Dabei ist es wichtig, den Turm nicht nur aufzubauen, sondern ihn auch sicher wieder abzubauen.

In diesem Jahr belegte das Team Castellers de Vilafranca mit 14.635 Punkten den ersten Platz. Das Team vollendete zunächst zwei 10-stöckige Türme. In der entscheidenden Phase des Wettbewerbs gelang es ihnen zum ersten Mal in der Geschichte, einen neunstöckigen „9 de 9 amb folre“-Turm, der aus Schichten von jeweils neun Personen besteht, vollständig zu errichten und sicher abzubauen.

Die „Castells“-Tradition in Katalonien blickt auf eine fast 200-jährige Geschichte zurück. Laut UNESCO bestehen Menschentürme in der Regel aus sechs bis zehn Stockwerken, wobei diese Fertigkeit von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Am 16. November 2010 wurde die „Castells“-Tradition in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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