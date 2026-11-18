Auslosung für die Judo-Juniorenweltmeisterschaft in Taschkent
Morgen beginnt offiziell die Judo-Juniorenweltmeisterschaft in der Olympic City unserer Hauptstadt. Vor diesem prestigeträchtigen Weltereignis, das zum ersten Mal in Usbekistan ausgetragen wird, fand die Auslosungszeremonie für die Wettkämpfe statt, an denen insgesamt 574 Athleten aus 78 Ländern teilnehmen.
Hochrangige Organisation und Teilnahme von Offiziellen
An der feierlichen Auslosung nahmen der Sportminister der Republik Usbekistan, Adham Ikramov, der Generalsekretär des Nationalen Olympischen Komitees, Oybek Kasimov, der Vorsitzende des usbekischen Judoverbandes und Vizepräsident der Judo Union of Asia, Azizjon Kamilov, sowie Offizielle der International Judo Federation (IJF) teil.
Die bei der Zeremonie sprechenden Funktionäre betonten, dass alle Bedingungen für die erste Junioren-Weltmeisterschaft, die unser Land ausrichtet, auf höchstem Niveau vorbereitet wurden, und wünschten allen Teilnehmern viel Erfolg bei den kompromisslosen Kämpfen auf der Tatami.
Ergebnisse der Auslosung für das usbekische Nationalteam
Herren-Nationalmannschaft:
Gewichtsklasse
Vertreter Usbekistans
Erste(r) Gegner
-60 kg
Dilshod Karimov
Sieger aus Raffaele Sodano (Italien) / Lam Yuk Ngai (Hongkong)
-60 kg
Arapbay Daurbayev
Yigtiyar Gurbanberdiyev (Turkmenistan)
-60 kg
Muhammadjon Masharipov
Sieger aus Sun Jia Hao (China) / Nazar Batirov (Turkmenistan)
-66 kg
Asadbek Misirov
Sieger aus Batirxan Assanaliyev (Spanien) / Rolan Kairgali (Kasachstan)
-66 kg
Izzatbek Ro‘zimatov
Roman Kuznetsov (Belarus)
-73 kg
Muhriddin Ma’rufov
Nikolas Gkinis (Griechenland)
-73 kg
Inoyat Telmanov
Sieger aus Ali Al-Shammari (Kuwait) / Konstantinos Saparas (Griechenland)
-81 kg
Kamronbek Qodirov
Sieger aus Mehdi Abbasov (Aserbaidschan) / Edoardo Russo (Italien)
-81 kg
Sa’dulla Ravshanov
Taichi Okudo (Japan)
-90 kg
Dilshod Nashirov
Aslan Kotsoyev (Aserbaidschan)
-90 kg
Behruzbek Rustamboyev
Mohammad Almazaydeh (Jordanien)
-90 kg
Inomjon Bahodirov
Nikolas Zadvinskiy (USA)
-100 kg
Muhammadali Sa’dullayev
Mungun-Uchral Uuganbayar (Mongolei)
-100 kg
Muhammadobid Mahmarayimov
Tomoya Takeshita (Japan)
+100 kg
Fazliddin Rafiqov
Sieger aus Oleg Fesenko (Ukraine) / Stefan Kovinich (Montenegro)
+100 kg
Alibek Durdiyev
Bayek Jong Vu (Republik Korea)
Damen-Nationalmannschaft:
Gewichtsklasse
Vertreterin Usbekistans
Erste(r) Gegner
-48 kg
Laziza Haydarova
Rama Alhalayleh (Jordanien)
-48 kg
Zarina Jamalova
Han Isabel Sharan Lu (Hongkong)
-52 kg
Sabina Azamatova
Ol Iroha (Japan)
-52 kg
Nargiza Do‘stmamatova
Madina Qurbonzoda (Tadschikistan)
-57 kg
Maftuna Ahmedova
Tibo Xayden (Kanada)
-57 kg
Rayhona Mamatova
Sieger aus Gil Perri (Israel) / Marlen Shinvold (Österreich)
-57 kg
Mohinur Allaberganova
Sieger aus Varvara Kuchar (Litauen) / Luka Veg (Ungarn)
-63 kg
Nigina Saparboyeva
Sieger aus Mubarak Menas (Jordanien) / Honoka Kimura (Japan)
-63 kg
Dinora Samandarova
Emili Daniela (USA)
-63 kg
Parizoda Yo‘ldosheva
Ivett Fuentes (Venezuela)
-70 kg
Poshshajon Jumaboyeva
Sieger aus Marta Navikayte (Litauen) / Yang Yuan Ji (China)
-70 kg
Durdona Tursunova
Sieger aus Renata Sandoval (Mexiko) / Diana Benkova (Polen)
-78 kg
Marjona Ko‘chimova
Sieger aus Zina Shreyber (Deutschland) / Lyusi Ruller (Frankreich)
-78 kg
Shoira Aminova
Akmarjan Turdajiyeva (Kirgisische Republik)
+78 kg
Zarina Bobonazarova
Li Seung Jin (Republik Korea)
+78 kg
Yulianna Shubladze
Tomoka Inoue (Japan)
(Hinweis: In der offiziellen Liste sind die Gewichtsklassen von Asadbek Misirov und Izzatbek Ro‘zimatov aus technischen Gründen mit -60 kg angegeben; gemäß dem Wettbewerbsreglement treten diese beiden Athleten in der Gewichtsklasse -66 kg an).
Wie viele Goldmedaillen werden die jungen usbekischen Judoka Ihrer Meinung nach bei dieser Weltmeisterschaft in der Olympic City in Taschkent in der Gesamtwertung gewinnen?
Hinterlassen Sie Ihre Prognosen und Wünsche in den Kommentaren und teilen Sie die Auslosungsergebnisse unserer Vertreter sofort mit anderen Judo-Fans!
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