Morgen beginnt offiziell die Judo-Juniorenweltmeisterschaft in der Olympic City unserer Hauptstadt. Vor diesem prestigeträchtigen Weltereignis, das zum ersten Mal in Usbekistan ausgetragen wird, fand die Auslosungszeremonie für die Wettkämpfe statt, an denen insgesamt 574 Athleten aus 78 Ländern teilnehmen.

Hochrangige Organisation und Teilnahme von Offiziellen

An der feierlichen Auslosung nahmen der Sportminister der Republik Usbekistan, Adham Ikramov, der Generalsekretär des Nationalen Olympischen Komitees, Oybek Kasimov, der Vorsitzende des usbekischen Judoverbandes und Vizepräsident der Judo Union of Asia, Azizjon Kamilov, sowie Offizielle der International Judo Federation (IJF) teil.

Die bei der Zeremonie sprechenden Funktionäre betonten, dass alle Bedingungen für die erste Junioren-Weltmeisterschaft, die unser Land ausrichtet, auf höchstem Niveau vorbereitet wurden, und wünschten allen Teilnehmern viel Erfolg bei den kompromisslosen Kämpfen auf der Tatami.

Ergebnisse der Auslosung für das usbekische Nationalteam

Herren-Nationalmannschaft:

Gewichtsklasse Vertreter Usbekistans Erste(r) Gegner -60 kg Dilshod Karimov Sieger aus Raffaele Sodano (Italien) / Lam Yuk Ngai (Hongkong) -60 kg Arapbay Daurbayev Yigtiyar Gurbanberdiyev (Turkmenistan) -60 kg Muhammadjon Masharipov Sieger aus Sun Jia Hao (China) / Nazar Batirov (Turkmenistan) -66 kg Asadbek Misirov Sieger aus Batirxan Assanaliyev (Spanien) / Rolan Kairgali (Kasachstan) -66 kg Izzatbek Ro‘zimatov Roman Kuznetsov (Belarus) -73 kg Muhriddin Ma’rufov Nikolas Gkinis (Griechenland) -73 kg Inoyat Telmanov Sieger aus Ali Al-Shammari (Kuwait) / Konstantinos Saparas (Griechenland) -81 kg Kamronbek Qodirov Sieger aus Mehdi Abbasov (Aserbaidschan) / Edoardo Russo (Italien) -81 kg Sa’dulla Ravshanov Taichi Okudo (Japan) -90 kg Dilshod Nashirov Aslan Kotsoyev (Aserbaidschan) -90 kg Behruzbek Rustamboyev Mohammad Almazaydeh (Jordanien) -90 kg Inomjon Bahodirov Nikolas Zadvinskiy (USA) -100 kg Muhammadali Sa’dullayev Mungun-Uchral Uuganbayar (Mongolei) -100 kg Muhammadobid Mahmarayimov Tomoya Takeshita (Japan) +100 kg Fazliddin Rafiqov Sieger aus Oleg Fesenko (Ukraine) / Stefan Kovinich (Montenegro) +100 kg Alibek Durdiyev Bayek Jong Vu (Republik Korea)

Damen-Nationalmannschaft:

Gewichtsklasse Vertreterin Usbekistans Erste(r) Gegner -48 kg Laziza Haydarova Rama Alhalayleh (Jordanien) -48 kg Zarina Jamalova Han Isabel Sharan Lu (Hongkong) -52 kg Sabina Azamatova Ol Iroha (Japan) -52 kg Nargiza Do‘stmamatova Madina Qurbonzoda (Tadschikistan) -57 kg Maftuna Ahmedova Tibo Xayden (Kanada) -57 kg Rayhona Mamatova Sieger aus Gil Perri (Israel) / Marlen Shinvold (Österreich) -57 kg Mohinur Allaberganova Sieger aus Varvara Kuchar (Litauen) / Luka Veg (Ungarn) -63 kg Nigina Saparboyeva Sieger aus Mubarak Menas (Jordanien) / Honoka Kimura (Japan) -63 kg Dinora Samandarova Emili Daniela (USA) -63 kg Parizoda Yo‘ldosheva Ivett Fuentes (Venezuela) -70 kg Poshshajon Jumaboyeva Sieger aus Marta Navikayte (Litauen) / Yang Yuan Ji (China) -70 kg Durdona Tursunova Sieger aus Renata Sandoval (Mexiko) / Diana Benkova (Polen) -78 kg Marjona Ko‘chimova Sieger aus Zina Shreyber (Deutschland) / Lyusi Ruller (Frankreich) -78 kg Shoira Aminova Akmarjan Turdajiyeva (Kirgisische Republik) +78 kg Zarina Bobonazarova Li Seung Jin (Republik Korea) +78 kg Yulianna Shubladze Tomoka Inoue (Japan)

(Hinweis: In der offiziellen Liste sind die Gewichtsklassen von Asadbek Misirov und Izzatbek Ro‘zimatov aus technischen Gründen mit -60 kg angegeben; gemäß dem Wettbewerbsreglement treten diese beiden Athleten in der Gewichtsklasse -66 kg an).

Wie viele Goldmedaillen werden die jungen usbekischen Judoka Ihrer Meinung nach bei dieser Weltmeisterschaft in der Olympic City in Taschkent in der Gesamtwertung gewinnen?

Hinterlassen Sie Ihre Prognosen und Wünsche in den Kommentaren und teilen Sie die Auslosungsergebnisse unserer Vertreter sofort mit anderen Judo-Fans!