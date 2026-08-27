Tausende Menschen bringen 400-Tonnen-Burg an ihren ursprünglichen Standort zurück

In der Stadt Hirosaki im Norden Japans haben sich Hunderte Freiwillige den 400 Tonnen schweren Burgturm von Hirosaki zusammengeschlossen, um ihn an seinen ursprünglichen Standort zurückzubringen, von dem er vor 11 Jahren versetzt wurde. Unter Anwendung einer jahrhundertealten traditionellen Methode bewegen sie das riesige Bauwerk schrittweise von Hand.

Seit Samstag ziehen Gruppen von etwa 80 Personen abwechselnd an Seilen, um den dreistöckigen Holzturm der Burg jeweils einige Zentimeter zu verschieben. Auch Ausländer haben an dem letzten Prozess teilgenommen, wobei insgesamt etwa 4.000 Menschen dazu beigetragen haben, den Turm fast 5 Meter in Richtung seines ursprünglichen Standorts zu bewegen.

Der Turm wurde 80 Meter weit versetztim Jahr 2015, um die stützenden Steinmauern zu reparieren. Um das historische Bauwerk nicht zerlegen zu müssen, hoben Ingenieure es im Ganzen an und platzierten es mithilfe von Metallschienen auf einer temporären Plattform.

Azusa Nimiya, eine 46-jährige Burg- und Geschichtsliebhaberin, reiste eigens aus der japanischen Region Shimane an, um bei den Versetzungsarbeiten mitzuhelfen. Sie bezeichnete den Prozess als eine „einmalige, kostbare und einzigartige Erinnerung“.

Die lokalen Behörden planen, den Umzug mit schwerem Gerät im September abzuschließen und den Turm im November dauerhaft auf seinem Fundament zu verankern. Die vollständige Wiedereröffnung der Burg für die Öffentlichkeit nach der Restaurierung von Dach und Fassaden ist für das Jahr 2033 geplant.

Eine jahrhundertealte Tradition lebt fort

Dieser Prozess basiert auf einer alten Methode namens „Hikiya“, die in Japan dazu diente, Gebäude mit menschlicher Kraft zu bewegen. Projektleiter Kensuke Hayasaka betonte, dass diese Methode es den Menschen ermöglicht, Geschichte nicht nur zu lernen, sondern sie in der Praxis zu erleben.

Der Burgturm von Hirosaki wurde im 17. Jahrhundert durch einen Blitzeinschlag zerstört und Anfang des 19. Jahrhunderts wieder aufgebaut. Später wurde der Turm aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Stabilität des Steinfundaments versetzt und 1915 an seinen ursprünglichen Standort zurückgebracht.

Auch die aktuellen Arbeiten zielen darauf ab, das historische Bauwerk zu erhalten und es vor der Schneesaison sicher auf seinem Fundament zu verankern.

Unter den Teilnehmern des Umzugs ist auch der 82-jährige Katsumi Terada , der bereits vor 11 Jahren an der Versetzung beteiligt war. Terada sagte, er habe damals bezweifelt, dass er die Rückkehr des Turms an seinen Platz noch erleben würde, sei aber froh, nun bei guter Gesundheit zu sein.

So wird der Prozess der Rückführung des 400 Tonnen schweren historischen Turms in Hirosaki nicht nur zu einer Restaurierungsarbeit, sondern zu einem einzigartigen historischen Ereignis, das Generationen verbindet.